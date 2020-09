Un positivo por Covid en la plantilla obliga a suspender el entrenamiento

El Deportivo se vio obligado a suspender el entrenamiento previsto para hoy a causa del positivo por Covid-19 de un futbolista de la primera plantilla. El pasado lunes todos los integrantes de los equipos de categoría nacional fueron sometidos a los test correspondientes, y ahí fue donde se detectó el caso positivo de un jugador del primer equipo, cuyo nombre no se desvela por su derecho a la intimidad. "El jugador, que no presenta síntomas, fue aislado inmediatamente", asegura el club deportivista en un comunicado.

El resto de los integrantes del primer equipo, incluidos todos los técnicos, serán sometidos hoy a nuevas pruebas, que serán las que determinen si los blanquiazules pueden reanudar las sesiones de trabajo en la jornada de mañana jueves. En principio se mantiene la convocatoria, marcada para las diez de la mañana, aunque la suspensión de la jornada de hoy, así como el partido amistoso previsto contra el Estradense en Abegondo, puede suponer que los planes de los técnicos varíen. Todo dependerá, en buena medida, del resultado de la prueba a la que los futbolistas serán sometidos hoy.

Sin síntomas

Este es el cuarto caso que se da entre los integrantes de los tres equipos de mayores del club coruñés -Deportivo, Fabril y Deportivo Abanca-, toda vez que durante la vuelta al trabajo se produjo un positivo en un integrante del Fabril y dos más en el caso de las integrantes del Deportivo Abanca, de la Liga Iberdrola. En ninguna de estas situaciones se tuvo que cerrar las instalaciones de la ciudad deportiva ni tampoco suspender la actividad, como se espera que suceda en esta oportunidad, ya que el futbolista afectado "no presenta síntomas".

Ya cuando el primer equipo inició la temporada Mujaid, los resultados de los test seroprevalencia habían mostrado que Mujaid poseía anticuerpos del Covid-19, lo que significa que durante el confinamiento el defensa riojano tuvo que estar infectado, como el mismo reconoció en una rueda de prensa. "Fue un día cuando estaba en Londres, en casa de mi familia. Tuve 38 de fiebre, pero al día siguiente ya me recuperé. Aquí (en A Coruña) me hicieron las pruebas, confirmaron que lo había pasado, y no le doy más vueltas", había declarado el joven defensa en aquellos días del mes de junio.