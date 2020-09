Nacho González llega avalado por Munúa

Nacho González es la única apuesta de la dirección deportiva sin experiencia previa en Europa y el uruguayo está todavía aterrizando en el Viejo Continente y ante lo que pide Fernando Vázquez. Lo que sí fue más rápido fue la decisión de venir, más allá de unas primeras "dudas por un asunto familiar. El nombre del Dépor atrae por sí solo: "Me motivó a mí y a mi agente lo grande. Es un equipo que al otro lado del charco se conoce muchísimo. Ojalá lo podamos devolver a donde se merece", asegura.

A él le tiro el Dépor y fue, en parte, el exblanquiazul Munúa el que tiró de él para que acabase en el estadio de Riazor. "Sé que ha dado buenas referencias de mí y eso significa mucho. Es un honor que me haya elogiado", reconoce.

Ahora busca adaptarse al 4-4-2 que planea Fernando Vázquez. Un esquema que, en un principio, no tendría sitio para un mediapunta natural como él, aunque el técnico de Castrofeito le busca acomodo por banda y de mediocentro. "No hablé con el míster específicamente, pero me ha puesto en todas las posiciones del centro del campo, por dentro y por fuera. Me siento cómodo en cualquiera, aunque he sido más influyente en mi carrera jugando por dentro", contextualiza.

A lo que no teme Nacho González es a una hipotética falta de adaptación a una Segunda B, de la que ya ha pedido referencias: "Lo he comentado con los compañeros y me han dicho que es una división muy técnica como todas las de España, pero que se juega un poco más fuerte, más brusco. No me va a sorprender porque en el fútbol uruguayo también es así".

Mientras afina ese acoplamiento, disputará mañana sus primeros minutos como blanquiazul en un amistoso ante el Racing Vilalbés en el que espera que sea vea algo del nuevo Dépor. "Queremos adaptarnos rápido a la idea que propone el míster, que quiere que asfixiemos a los rivales arriba y estar muy sólidos en defensa. Por ahí nos van a ver", adelanta.

Todo para que el Dépor sea un equipo que marque territorio en la categoría: "Van a ser los rivales los que van a tener que enfrentarse a un equipo duro. El Dépor tiene que hacerse fuerte y demostrarle a todos los rivales que no debe estar en esta categoría", asevera.