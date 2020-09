El Dépor regatea a la Segunda B

El Dépor desea estar el menor tiempo posible en Segunda B y, para librarse cuanto antes de su infierno, ha recurrido en su planificación a futbolistas de otra categoría. De Primera, de Segunda, pero pocos de la categoría de bronce, casi ninguno. Una competición que busca regatear hasta en el perfil de sus fichajes con una ambiciosa apuesta.

Lucho García y José Alonso Lara son los dos únicos futbolistas con sitio fijo en la plantilla de Fernando Vázquez que la pasada temporada jugaron hasta marzo en uno de los grupos de Segunda B, concretamente en el Sevilla Atlético. Y son dos contrataciones de bronce a las que se le puede poner un asterisco, dada su juventud y su potencial, que les convierte en probables futbolistas de categoría nacional en un futuro.

Siguen Eneko Bóveda, Salva Ruiz, Álex Bergantiños, Uche Agbo, Keko y Beauvue son los futbolistas de la primera plantilla que siguen de la pasada temporada tras el descenso desde Segunda, además de Mujaid, Jorge Valín y Yago Gandoy, que, aunque viniesen del Fabril de Luisito de la Tercera gallega, disfrutaron de minutos en la categoría de plata. Borja Granero (Extremadura), Héctor Hernández (Numancia), Borja Galán (Racing de Santander) y Rui Costa (Alcorcón) son los otros futbolistas que tuvieron minutos en la antesala de Primera. Tres de ellos descendieron, pero apostaron por el proyecto blanquiazul en Segunda B, a pesar de haber tenido ofertas para mantenerse en el mismo escalón del fútbol nacional. Solo Rui Costa consiguió la salvación, entre este cuarteto.

Las contrataciones venidas del extranjero provienen de la máxima categoría: Miku (Omonia chipriota), Carlos Abad (Xanthi griego), Celso Borges (Goztepe turco) y Nacho González (Plaza Colonia uruguayo).

Experiencia pasada

Que solo Lara y Lucho García hayan jugado la pasada temporada en Segunda B, no significa que el grueso de la plantilla no tenga experiencia pasada en la categoría. De hecho, solo Beauvue, Rui Costa, Nacho González y Borges no han jugado en el tercer escalón nacional. El resto sí se han bregado en el escenario que espera a este Deportivo.