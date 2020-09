"El Deportivo es demasiado grande para quedarse en esta categoría"

Rui Costa lleva poco más de una semana en A Coruña, tiempo suficiente para confirmar lo que le había contado del club un exdeportivista como Laure, compañero suyo la temporada pasada en el Alcorcón, y descubrir de primera mano su nuevo equipo. "Estoy aquí desde hace poco tiempo, pero me ha sorprendido todo", manifestó ayer en su presentación como nuevo jugador blanquiazul. "Tiene todo lo que necesitamos para cumplir el objetivo. El Dépor es un equipo grande y no se puede quedar aquí", añadió sobre la obligación de abandonar la Segunda División B la próxima temporada.

El ascenso, según el delantero portugués, debe ser el objetivo irrenunciable el curso que viene dada la importancia del club y su historia. "El Dépor no se puede quedar en la División en la que está. Es un club demasiado grande para quedarse aquí", insistió. "Claro que el objetivo es ascender. El objetivo todos lo tenemos claro", manifestó.

Rui Costa ha tenido su primera toma de contacto con el equipo con la disputa del amistoso del sábado en Vilalba. El portugués destacó que dieron una buena imagen ante el Racing, pero puntualizó que todavía tienen tiempo por delante antes del estreno oficial de la competición. "Dimos una buena respuesta, pero el equipo tiene todavía mucho trabajo por delante. Es el primer test y cuando empiece la liga estaremos bien", aseguró.

El jugador procedente del Oporto deberá competir por un puesto en la delantera con Claudio Beauvue, Miku y el canterano Adri Castro, que el sábado ante el Racing Villalbés anotó uno de los goles. Rui Costa, sin embargo, no se decantó por un sistema en concreto que se adapte mejor a sus características. "En mi carrera como profesional he jugado con dos o con uno y la verdad que me gustan los dos esquemas.", reflexionó acerca de si prefiere jugar solo o acompañado en la punta del ataque. "Es una decisión del míster y lo que él quiera lo tenemos que hacer", destacó.

Conversación con Laure

El delantero reconoció que antes de recalar en el Deportivo habló con el exdeportivista Laure, compañero suyo en el Alcorcón la temporada pasada acerca del club y la ciudad. "Todos conocemos este club. Es de Primera. Me pareció una buena opción venir y hablé con Laure, que me contó muchas cosas", desveló acerca de los motivos por los que se decidió a fichar por el Deportivo. "No hay dudas de que es un club de Primera y ha tenido muchos éxitos", añadió.

Rui Costa deberá ahora recuperarse de una lesión muscular que sufrió el sábado en Vilalba y que compromete su estreno en la competición. El jugador portugués estará al menos diez días al margen y eso le dificultará llegar en condiciones al primer partido.