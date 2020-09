En directo: Deportivo 1 - 0 Arzúa

Tras el amistoso disputado el pasado sábado ante el Racing Villalbés, el Deportivo se enfrenta a partir de las 18.00 al Arzúa, de Tercera División. Será un partido a puerta cerrada en el estadio de Riazor.

Tras el encuentro de esta tarde, el equipo se enfrentará el sábado al Bergantiños de Carballo, otro equipo de Tercera División.





►El primer gol del partido amistoso frente al Arzúa ha llegado en el minuto 27►GOOOOOOL de Lara. El Dépor se adelanta en el marcador en el estadio de Riazor►Primera ocasión para el Deportivo: un centro de Miku que acaba en las manos de Marqueta►Juega abajo y con calma Juan Rodríguez, con Mujaid►Saque de puerta largo para el Arzúa. El Dépor se repliega en su área►El Arzúa no consigue hacerse con el balón. El Dépor continúa intentando generar alguna ocasión de gol►Lo intenta Juan Rodríguez con Dani Castro.►Juan Rodríguez juega con Mujaid, Álex Bergantiños con Dani Castro...El balón se mantiene en el centro del campo►Vuelve a atacar el Dépor. El árbitro señala una falta a favor►Saque de puerta para el Arzúa, pero no puede mantener la posesión ante la presión del Dépor►Juan Rodríguez con Mujaid, Álex Bergantiños, de nuevo Juan Rodríguez... Nuevo saque lateral para los blanquiazules►Juega ahora Juan Rodríguez. Saque lateral para el Dépor.►Adri Castro lucha por el balón... que se va fuera. Saque de banda para el Dépor►Los blanquiazules avanzan hacia el área contraria. Juegan Álex Bergantiños, Mujaid...►Juegan en corto Álex Bergantiños con Queijeiro►Vuelve a intentar el centro Keko Gontán, pero no hay suerte►Intenta presionar ahora el Arzúa►Juega Lara con Mujaid, Álex Bergantiños...►De momento no ha habido ocasión para los coruñeses, que siguen manteniendo claramente el dominio►Saque de esquina de Keko Gontán, que busca a Juan Rodríguez►El Dépor juega abajo en su área, tranquilo►El Arzúa trata de recuperar la posesión del balón pero el Dépor se lo pone difícil. Saque de banda para el Arzúa►Saque de esquina tras un lanzamiento a portería de Keko Gontán que se fue lejos►Comienza el partido en Riazor. El balón ya rueda sobre el césped