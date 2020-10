Miku: "Cuando te llama el Dépor, lo demás pasa a un segundo plano"

Ni el Dépor ni Miku habrían imaginado hace años que sus trayectorías se iba a cruzar en Segunda B. La caída del equipo coruñés ha ido más allá de lo deseable y la trayectoria del venezolano por carreteras secundarias del fútbol mundial y con algún problema físico han propiciado un escenario que no estaba en las previsiones, pero que ambas partes ven como una oportunidad. En ese sentido, el ex de Getafe y Rayo no dudó en cuanto su primer agente recibió el primer gesto desde A Coruña: "Cuando te llama el Dépor, todo lo demás pasa a un segundo plano. Todos sabemos lo que representa, no solo en Galicia, sino en el mundo. Es un equipo muy arraigado en Venezuela, que tiene una colonia gallega gigantesca. Cuando asomo la posibilidad, le dije a mi agente que sería un reto y una experiencia ilusionante", razona.

"No sé si es el destino o no, pero tenía pinta de que iba a acabar aquí". El delantero cree que en parte parecía predestinado a vestir de blanquiazul, ya que tiene muchos conocidos que han jugado en el Dépor (Lopo, Lafita, Arizmendi, Paco Jémez...) o que viven en A Coruña (Trashorras). De hecho, hasta cuenta con familiares en la amplia colonia de venezolano de Sada.

Miku va poco a poco encontrando su forma y ya ha ido bajando de peso tras varios meses parado por la pandemia. El ariete ya es uno más tras incluso estar unos días a prueba, algo inimaginable si se atiende a su currículum, pero que él aceptó del mejor grado: "La humildad no hay que perderla nunca. Yo no llegué y empecé en Primera con 14 años. Cuando surgió la opción el club quería cerciorarse de que estaba en condiciones físicas para ayudar porque yo el año pasado había tenido una lesión importante". cuenta. "Lo tomé con naturalidad, no me pareció una ofensa. No se trata de tirar de currículum, de decir yo 'he hecho esto', 'yo le he marcado goles a Brasil", razona.

El venezolano cree que esta temporada será básico para ascender a Segunda saber manejar la presión e igualar "el trabajo y el esfuerzo porque la calidad la tiene este grupo".