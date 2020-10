Segunda parte | Sigue en directo el Bergantiños-Deportivo

Minuto 85. Disparo lejano que se va fuera de Yago Gandoy en unos últimos minutos en los que el Dépor busca sobreponerse a las dificultades que propone el partido.



Minuto 80. Malos controles, resbalones, pases sin dueño... Partido gris y para olvidar del Dépor que le servirá de lección ante lo que le espera a domicilio esta temporada.



Minuto 75. Doble ocasión para Keko Gontán. La primera, ya a puerta vacía, anulada por fuera de juego y la segunda con un cabezazo a la salida de un córner que se va fuera.



Minuto 70. El Bergantiños reclama un penalti de Juan Rodríguez en el área deportivista.



Minuto 65. Empieza el carrusel de cambios en el Bergantiños. El Dépor quiere imponerse, pero no puede. Impotente de momento ante el equipo que más guerra le ha dado en esta pretemporada.



Minuto 60. El Dépor, más volcado, y el Bergantiños, abierto a utilizar las segundas jugadas y el fútbol directo para hacer daño. Vuelve a avisar por la banda derecha.



Minuto 55. El Dépor vuelve a tomar el mando del duelo, pero con los mismos problemas de la primera parte: no hay profundidad.



Minuto 50. Ha salido más activo el Bergantiños en la segunda parte. Doble ocasión para los locales, casi marcan Yelko y el exdeporitvista Iago López.



Minuto 46. Arranca la segunda parte y Fernando Vázquez ha dado entrada a los seis futbolistas que tenía en el banquillo: Carlos Abad, Juan Rodríguez, Borges, Gandoy, Keko y Claudio Beauvue. Les dejaron sus puestos Lucho, Mujaid, Granero, Salva Ruiz, Miku y Adri Castro.



PRIMERA PARTE. Un Dépor plomizo no es capaz de someter al Bergantiños en la primera parte. Dos escarceos de Adri Castro y un disparo lejano de Nacho González que fue al larguero es el escaso bagaje del grupo de Fernando Vázquez, que apostó por un equipo con cuatro laterales, en parte, por las bajas. A pesar de que el grupo de Lemos tiene calidad y ha querido inquietar por momentos, la zaga deportivista se ha mostrado segura con una dupla garantías como la formada por Mujaid y Borja Granero. El problema de los blanquiazules han sido sus piernas pesadas, su inofensiva presión arriba y la falta de profundidad y mordiente entre líneas. Primer partido en césped artificial para el Dépor ante un rival que le está poniendo en muchos más problemas que el Arzúa hace tres días en Riazor.



DESCANSO. Duelo pesado y sin ritmo en los últimos compases. El Dépor, atascado. El equipo coruñés lo intenta sin éxito por las bandas.



Minuto 40. Disparo forzado de Nacho que se va fuera. El Dépor quiere y no puede, el Bergantiños se toma un respiro. Duelo igualado, sin excesivas ocasiones.



Minuto 35. Las dos mejores ocasiones para el Dépor: un balón de Nacho al larguero tras un disparo de larga distancia y un fallo clamoroso en un balón cruzado de Adri Castro. La tuvo el delantero de A Barcala.



Minuto 30. Insiste e insiste el Dépor, ahora total dominador, pero sin éxito ni profundidad.



Minuto 25. Más replegado el Bergantiños, se anima el Dépor en ataque, más constante, pero sin inquietar al meta local.



Minuto 20. El Dépor busca presionar arriba, pero sin mucha efectividad. El Bergantiños, que tiene jugadores de calidad, está suelto en la salida y se asoma al área deportivista. Algún susto para Lucho García, muy cómodos Mujaid y Borja Granero



Minuto 15. Ocasión desde la frontal para Jorge Cano en el minuto 11, paró Lucho García. El Dépor busca imponerse por fútbol, desde la posesión en los últimos minutos, pero sin ocasiones claras.



Minuto 10. A punto de marcar Adri Castro en tiro cruzado en el minuto 6. El equipo coruñés se va acostumbrando algo más al césped artificial y quiere empezar a imponerse en el duelo.



Minuto 5. Primer disparo a puerta del deportivista Álex, pero el Bergantiños no se arruga, a pesar de visitarle un equipo de superior categoría. Presión arriba del equipo de Lemos, el Dépor incómodo.



Minuto 1. Arranca el duelo del Dépor ante un Bergantiños, plagado de ex deportivistas en sus filas. Diego Vela o Marcos Remeseiro son algunos de los ejemplos.



19:00 horas. Saltan los dos equipos al terreno de juego, pero empezará con algunos minutos de retraso el duelo en As Eiroas ante el Bergantiños.



18:55 horas. Con las bajas de Lara y Borja Galán pocas opciones le quedaban a Fernando Vázquez para alinear a dos futbolistas de banda. Keko Gontán espera en el banquillo y, en esta ocasión, el técnico apuesta por Nacho González para jugar y crear fútbol por dentro.



18:45 horas. Once del Dépor con los únicos centrales naturales que tiene a día de hoy en el equipo y con dos laterales,Jorge Valín y Héctor Hernández, ocupando las posiciones de interiores. Miku y Adri Castro, en ataque.



Xa case é tradición visitar cada pretemporada As Eiroas, os amigos do @BerganFC e os Deportivistas desta gran comarca. #OsNosos xa están aquí!



Ás 19:00 #BergantiñosDépor En directo en: grazas a

#OSNOSOS convocados para o terceiro amigable da pretemporada, o #BergantiñosDépor das 19:00 h. nas Eiroas e tamén en directo en: grazas a

El Dépor lleva unos minutos en As Eiroas. Estrictas medidas de seguridad e higiene a la llegada y en las gradas, donde habrá público.El regreso de Claudio Beauvue y la ausencia de Jose Lara por precaución son dos de las grandes novedades de la lista facilitada por el Dépor esta mañana para el tercer amistoso de la temporada. Uche Agbo aún no se estrenará este verano y Álvaro Queijeiro ya no está en la relación de citados.El Deportivo avanza en su preparación con un nuevo amistoso esta tarde, el tercero de la pretemporada, frente al Bergantiños en As Eiroas (19.00 horas). Antes, a las 10.30 horas, la plantilla se ejercitó en Abegondo a las órdenes de Fernando Vázquez.