El Dépor se atasca en Carballo

A dos semanas vista del inicio de la temporada el Deportivo sigue acumulando kilómetros de vuelo y tratando de adaptarse a las condiciones que le esperan en Segunda B, por ejemplo, campos de hierba sintética parecidos a As Eiroas. Ayer no supo. Se estrelló frente al Bergantiños, un rival de inferior categoría pero que fue capaz de plantar cara al Dépor a base de mucho orden y solidaridad, pero también con desparpajo a la hora de atacar. Empate sin goles decepcionante para el equipo blanquiazul. No por el resultado, que es lo de menos a estas alturas, sino por la gris imagen que ofreció. Le faltó, sobre todo, frescura, profundidad y desequilibrio para generar fútbol y ocasiones. Nadie brilló y solo los destellos de Nacho González, el único destacado de los visitantes, dieron algo de luz al ataque. Suya fue la mejor ocasión del Dépor, un disparo potente desde muy lejos que hizo temblar la cruceta de Canedo. Fue la más clara y prácticamente la única llegada peligrosa de los blanquiazules en los 90 minutos.

Pobre balance ofensivo, pobrísimo ante un Bergantiños serio que fue creciendo con el paso de los minutos y acabó sometiendo por momentos a un adversario en teoría muy superior, pero que en ningún momento lo demostró. También tuvo sus llegadas el conjunto de José Luis Lemos, sobre todo en la segunda parte, que comenzó con una gran ocasión de Yelco y otra también clara de Iago López. Carlos Abad evitó el 1-0 con una gran estirada. Poco después los carballeses reclamaron penalti por un derribo de Juan Rodríguez dentro del área.

El joven central fue una de las seis novedades que Vázquez introdujo tras el descanso, pero el Dépor no mejoró. Al contrario. Le costó cada vez más llegar arriba y, tan grande fue su atasco creativo, que no fue capaz de rematar entre los tres palos. Acusó la fatiga, física y mental, hasta acabar dando verdadera sensación de impotencia. Álex y Keko, de cabeza, y Gandoy, con un disparo desviado, fueron los únicos que inquietaron algo la portería del Bergantiños.

De inicio Vázquez exploró en las bandas con cuatro laterales a la vez -Bóveda y Valín en la derecha, más Salva y Héctor en la izquierda-, en parte por las bajas. La más importante, la de Lara, fuera de la convocatoria por unas molestias en un aductor. El Dépor echó de menos su desborde y chocó una y otra vez contra la ordenada defensa del Bergantiños. Apenas le llegaron balones a Miku. Casi siempre recibió de espaldas y lejos de la portería contraria. Debe crecer el venezolano, él y todos, para llegar a la jornada inaugural en las mejores condiciones posibles. Visto lo de ayer, el margen es grande.