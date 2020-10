Un central y un extremo para cerrar la plantilla del Dépor, en la que seguirá Keko

Richard Barral, a la derecha, junto a Rodríguez Cebrián el pasado sábado en As Eiroas.

Richard Barral, a la derecha, junto a Rodríguez Cebrián el pasado sábado en As Eiroas. // Víctor Echave

El Deportivo llega al último día del mercado con deberes pendientes para acabar de apuntalar la plantilla con la que debutará en Segunda B el próximo día 18 contra el Salamanca. Antes de que esta noche se cierre la primera ventana de fichajes el club cuenta con cerrar dos altas: la de un central, posición debilitada tras la salida de Michele Somma; y la de un extremo con el que brindar a Fernando Vázquez otra alternativa para jugar en la banda del ataque, un sector sin demasiados especialistas en el grupo actual. A las órdenes del técnico de Castrofeito seguirá el polivalente Keko Gontán, llamado a ser uno de los futbolistas más importantes en la carrera del Dépor hacia el objetivo del ascenso. Además de fichar un central y un extremo, el club también tiene pendiente otra operación, la salida de Diego Rolan, cuyo traspaso se presenta clave para ayudar a cuadrar las cuentas.

Para el centro de la defensa Vázquez cuenta ahora mismo con Borja Granero y Mujaid Sadick, más Juan Rodríguez, aunque también pueden actuar en el eje de la zaga otros futbolistas versátiles como Eneko Bóveda -anteayer en As Eiroas jugó la segunda parte de central-, Álex Bergantiños o Uche Agbo. Sin embargo, el club quiere tener bien cubiertas las espaldas ante posibles contratiempos y de ahí el firme propósito de incorporar a un central. Los nombres que más suenan son los de Derik Osede (exNumancia) y Agustín Rogel. También aspira a mejorar los costados del ataque aumentando la competencia con un extremo más para tener alternativa a Lara, Keko y Borja Galán.

Quedan dos fichas libres, más otra sub 23, para acabar de equilibrar la plantilla antes de que esta noche se cierre el plazo para realizar contrataciones, aunque si no cubre todas las licencias y deja alguna vacante el Dépor podrá fichar en cualquier momento a algún jugador en paro. No será el extremo argentino Alexander Szymanowski, actualmente libre tras cerrar su etapa en el Leganés.