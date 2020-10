Richard Barral: "Mejor jugador que Rolan, imposible"

Richard Barral se mostró esta mañana "muy contento" por cómo queda confeccionada la plantilla del Deportivo, que "tiene de todo" para ser un equipo ganador. Entre los futbolistas con dorsal figura sorprendentemente Diego Rolan, por el que no llegó ninguna propuesta que colmara las expectativas del club. "Desde hace unos días sabíamos que había la posibilidad de que continuara porque las ofertas que estaban llegando no eran suficientes. En cuanto al salario, desde el primer momento hemos estado renegociando con él, como se ha hecho con los demás. Todo lo que viniera a mayores iba a ser importante y creo que mejor jugador que Rolan, imposible. Se va a incorporar, es un jugador más y valoraremos si se queda hasta enero, si no se queda, si se queda hasta final de temporada o lo que sea, pero en este momento es jugador absolutamente nuestro y se tiene que incorporar", argumentó el director de fútbol del Deportivo.

"Ningún jugador de los que han quedado de otros años va a cobrar el salario que tenía. Todo se ha renegociado. Lógicamente, en Segunda B pagamos salarios de Segunda B", explicó Barral, quien afirmó que "no se ha hecho ninguna locura" desde el punto de vista económico. "Está todo planificado en función de un presupuesto. No estamos hipotecando nada", garantizó. El máximo responsable de la parcela deportiva del club evitó detallar cuánto dinero destinará el Dépor esta temporada a pagar a sus futbolistas y explicó que todos los que han decidido seguir o incorporarse lo hacen convencidos, implicados y por una cuestión de "credibilidad del máximo accionista [Abanca], del presidente [Fernando Vidal], de la secretaría técnica y del Deportivo, que es un club creíble". En este sentido, valoró especialmente la continuidad de Uche Agbo, que tenía ofertas "de Primera de España, de Segunda de España, de Primera de Francia, Turquía, Bélgica€ Podía haberse ido donde quisiera ganando muchísimo más dinero", relató Richard, lo mismo que otros futbolistas como Claudio Beauvue, que rechazó "una oferta de Asia seis o siete veces superior".

También Salva Ruiz dio todas las facilidades para seguir porque "su idea siempre fue continuar, a pesar de tener ofertas de Segunda y de un buen equipo de Primera de Portugal". "Tenía la posibilidad por contrato de irse, que hay que decirlo, y no se fue. Está con el mismo contrato y sí estamos renegociándolo, intentando ampliarlo un año más", apuntó Richard. Otro de los nombres propios al que se refirió fue el del joven Lara, que seguirá otro año más cedido en el Dépor en caso de ascenso a Segunda.

Sobre la salida de Somma, aseguró que su nivel de motivación no era máximo, así que el club le abrió las puertas. "Lo importante es que el que se quede es porque quiere quedarse, se queda implicado y está a gusto. Si el grado de implicación no es alto, no vale de nada. ¿Messi o Cristiano en Segunda B o Tercera no rendiría más? Claro, porque es muy superior, pero tiene que querer. Había desacuerdos [con Somma] y entendemos que era porque no había la suficiente ilusión por jugar en Segunda B. Optamos por llegar a un acuerdo con él y le deseamos toda la suerte del mundo. Es un gran profesional. Lo ha dado todo", añadió Richard sobre el italiano.

"Estamos contentísimos. Hemos traído lo que queríamos. La plantilla tiene de todo. Tenemos una gran plantilla y ahora tenemos que formar un gran equipo. Los grandes objetivos eran mantener a gente importantísima de la plantilla, como Álex, Bóveda, Salva, Uche, Beauvue€ todos los que se han quedado del año pasado. Con los nuevos fichajes hemos conseguido gente importantísima que tenía ofertas de Segunda o de Primera de otros países. Estamos felices", reiteró Barral, que considera que el resultado final en la plantilla está "incluso por encima de lo que creíamos que podíamos conseguir". "Estamos contentísimos con la plantilla formada y ahora solo toca ganar. Hay que salir a ganar, ganar y volver a ganar, como decía Luis Aragonés. No hay excusas para nadie", concluyó el director de fútbol del Deportivo.