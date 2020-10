Richard Barral: "Tenemos de todo"

"Ganar, ganar y volver a ganar". Richard Barral rescató la famosa frase de Luis Aragonés para resumir cuál será el objetivo del Deportivo en Segunda B, categoría en la que competirá "sin excusas" por una de las cuatro plazas de ascenso. El director de fútbol del club coruñés está convencido de haber formado una "gran plantilla" que, a su juicio, "tiene de todo". Una vez cerrada la primera ventana para realizar contrataciones, el máximo responsable de la parcela deportiva analizó cómo queda configurado el grupo de futbolistas con el que Fernando Vázquez espera guiar al Dépor a Segunda. Barral se mostró "muy contento" con el potencial que ha logrado poner a las órdenes del técnico de Castrofeito: "Estamos contentísimos. Hemos traído lo que queríamos. La plantilla tiene de todo. Tenemos una gran plantilla y ahora tenemos que formar un gran equipo. Tenemos de todo para que el míster elija la mejor opción y el mejor plan que él estime que es el adecuado para ganar cada partido".

E Por encima de las previsiones. "Los grandes objetivos eran mantener a gente importantísima de la plantilla, como Álex, Bóveda, Salva, Uche, Beauvue? todos los que se han quedado del año pasado. Con los nuevos fichajes hemos conseguido gente importantísima que tenía ofertas de Segunda o de Primera de otros países. Estamos felices", reiteró Barral, que considera que el resultado final en la plantilla está "incluso por encima de lo que creíamos que podíamos conseguir". "Estamos contentísimos con la plantilla formada y ahora solo toca ganar. No hay excusas para nadie. Todos tenemos una presión brutal, sabemos que nos jugamos mucho y tenemos que salir cada partido a ganar, no vale otra. Tenemos que estar todos unidos y en cada partido no puede haber momentos de relax. Los puntos cuentan desde el primer encuentro", recordó el director de fútbol del Deportivo en una rueda de prensa telemática y sin periodistas, con las preguntas pregrabadas.

E Ampliación de Salva y renovación de Lara en caso de ascenso. Cada uno de los jugadores que Vázquez tiene a sus órdenes está en el Dépor porque quiere, según Richard Barral, que recordó las numerosas ofertas recibidas a lo largo del verano: "Por todos los que se quedaron hubo ofertas, hacia el club o hacia ellos, entre ellos Mujaid. Hablando con él y renegociando hemos conseguido que permanezca con nosotros. Un año más con nosotros le va a dar esa plus". También Salva Ruiz dio facilidades para seguir porque "su idea siempre fue continuar, a pesar de tener ofertas de Segunda y de un buen equipo de Primera de Portugal". "Tenía la posibilidad por contrato de irse, que hay que decirlo, y no se fue. Está con el mismo contrato y sí estamos renegociándolo, intentando ampliarlo un año más", apuntó Richard. Otro de los nombres a los que se refirió fue el del joven José Alonso Lara, que seguirá otro año más en el Dépor en caso de ascenso. Sobre el canterano Adri Castro, que parte con ficha del filial, lo ve como "un jugador de la primera plantilla, con la ventaja de que puede actuar también con el Fabril". "Estamos muy contentos con él. Parte con las mismas posibilidades de jugar que los demás", indicó sobre el delantero coruñés.

E Salida de Somma. Richard ofreció su versión sobre la salida de Michele Somma, del que dijo que su nivel de motivación no era máximo, así que el club le abrió las puertas. "Lo importante es que el que se quede es porque quiere quedarse, se queda implicado y está a gusto. Si el grado de implicación no es alto, no vale de nada. ¿Messi o Cristiano en Segunda B o Tercera no rendiría más? Claro, porque es muy superior, pero tiene que querer. Había desacuerdos [con Somma] y entendemos que era porque no había la suficiente ilusión por jugar en Segunda B. Optamos por llegar a un acuerdo con él y le deseamos toda la suerte del mundo. Es un gran profesional. Lo ha dado todo", añadió Richard sobre el central italiano.