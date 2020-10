"Va a ser especial volver, nunca he disfrutado tanto como el año pasado"

Nuria Rábano (Santiago, 1999) regresará este domingo a la ciudad deportiva de Abegondo para enfrentarse a un equipo del que formó parte desde su creación y en el que fue una de sus jugadoras más representativas. La exfutbolista del Deportivo Abanca decidió este verano dar un giro a su carrera y abandonar A Coruña para enrolarse en la Real Sociedad. Nuria repasa su llegada a San Sebastián, el arranque del campeonato y el proyecto deportivista después de la salida de jugadoras como Teresa Abelleira, Miriam Ríos o ella misma

Nuevo equipo, primer partido y regreso a Abegondo...

Demasiado especial, diría yo. Primer partido, nueva camiseta? No sé si fue casualidad o qué, pero sí que lo considero muy especial.

¿Cómo se imagina el regreso a la ciudad deportiva para jugar contra sus excompañeras?

Espero que me reciban lo mejor posible, echo mucho de menos a las compañeras y tengo mucha nostalgia. Tengo un montón de ganas de verlas a todas y también de volver a Abegondo, que desde antes del confinamiento no lo he pisado. Es todo muy especial, porque además se junta que el primer partido de la Real Sociedad se aplazó, coincide que va a ser contra el Deportivo y los nervios van a estar presentes hasta el final del partido.

¿Qué le llevó a tomar la decisión de abandonar el Deportivo Abanca este verano?

Estaba muy a gusto y la decisión no fue nada sencilla. Simplemente quería subir un peldaño profesionalmente y personalmente dar un giro. Durante los cuatro años en el Deportivo estuve muy a gusto y cuando vuelves es inevitable recordar todo lo que has vivido. Va a ser muy extraño entrar en el vestuario visitante en vez de en el local.

La decisión llegó además con la competición paralizada y sin posibilidad de disputar esos últimos partidos...

Se me hizo un poco raro decidir todo esto en el confinamiento, después de tanto tiempo sin competir y no poder acabar la liga con el equipo. Te queda esa espinita y el ir allí también me hace madurar un poco y saber cómo reacciono yo.

¿Cómo ha sido su adaptación a la Real Sociedad en medio de la incertidumbre por el comienzo del campeonato?

No se sabía muy bien cómo iba a ser todo y teníamos esa fecha inicial que después se cambió. Para nosotras y para todos los equipos creo que se ha hecho una pretemporada demasiado larga. Ha sido eterna, pero ha servido para trabajar. En nuestro caso nos ha valido para hacer grupo aprovechando también la burbuja, porque nosotras estamos todas las mañanas juntas y comemos incluso todas juntas. Desde que llegué he estado muy cómoda, me lo pusieron todo muy fácil y la sensación que tengo es que llevo mucho tiempo aquí.

¿Temió que el comienzo se alargase más de la cuenta?

No éramos conscientes de lo que podía pasar y hasta que empezase al cien por cien no nos lo íbamos a creer. Esperemos que todo vaya bien, que la liga no vuelva a pararse, porque me parece que eso sería muy peligroso, y coger ritmo de competición. Creo que hay que ser realistas, sin ser demasiado optimistas y hacer las cosas bien para que todo funcione.

¿Con qué metas inician la competición en la Real Sociedad?

La Real es un equipo que ha ganado títulos y que mira hacia arriba. Muchos equipos se han reforzado este año y tienen aspiraciones. Eso se va a ir notando cada vez más porque el deseo es tener una liga competitiva. Creo que este año se va a dar un salto bastante grande por los fichajes, porque hay más equipos... En la Real podemos luchar por estar arriba.

El año pasado retrasó su posición hasta el lateral. ¿seguirá ahí en San Sebastián?

Natalia Arroyo (entrenadora de la Real Sociedad) me ha visto como carrilera toda la temporada pasada en el Dépor y es donde estoy jugando. Vengo de ser extremo y cuando tengo toda la banda soy vertical. El año pasado también aprendí mucho defensivamente. Creo que me ve en esa posición y cuando lo necesita también me tiene como recurso más arriba.

¿Ya ha asimilado por completo ese puesto en el campo después de la temporada pasada en el Deportivo Abanca?

En el momento que Manu (Sánchez) me dice en pretemporada que me van a probar ahí yo al principio me veo un poco desubicada, porque no había jugado nunca. Al ser el Dépor un equipo que juega con rombo en el centro del campo, la banda es para una carrilera. Creo que lo supe aprovechar bien y aprender en la faceta defensiva.

¿Son Real Sociedad y Dépor dos equipos parecidos?

Ya lo decíamos el año pasado. Se van a enfrentar dos equipos muy similares en cuanto a edad de las jugadoras y de juego. La Real no era de tanto fútbol, pero lo que intentaba era jugar. Ahora con Natalia es mucho fútbol, mucho toque, lo que hace el Dépor. No sé si ahora mismo, por el rol de jugadoras intentará hacer lo mismo, que yo creo que sí, pero vamos a ser dos equipos que vamos a querer combinar y tener el balón.

¿Cómo cree que será la adaptación del Deportivo después de la reconstrucción que ha efectuado este verano?

Creo que será difícil tener el Dépor del año pasado. El grupo que teníamos estaba muy unido, nos encantaba jugar y no he disfrutado tanto jugando partidos como el año pasado, por eso va a ser tan especial volver. Llega gente nueva, a la que quizá le cuesta un poco más entender el estilo de juego, pero Manu trabajará un montón con ellas para que lo asimilen. Les deseo lo mejor y espero que no le afecte.