Vázquez pide tiempo entre urgencias

Pide tiempo, mientras revela que no se puede permitir perder ningún partido ante un sistema de competición "patético y lastimoso". Fernando Vázquez vive en una dicotomía a una semana del inicio de liga -que comenzará para el Deportivo el domingo 18 a las 19.00 horas frente al Salamanca en Riazor-, que le hará transitar por un desfiladero, sobre todo en las primeras semanas. El técnico no huye de cumplir con sus obligaciones, pero avisa de que el equipo del estreno y el de las primeras semanas tienen un punto de partida no del todo deseado y un amplio margen de mejora. "El Dépor está muy lejos de alcanzar todo su potencial en el primer partido, aunque sepamos que tenemos que ganarlo. Futbolistas como Uche, Celso, Rui Costa y otros, sobre todo en el medio, no están en su plenitud. Veremos el potencial del Dépor cuando pase un mes más o así y cuando estos jugadores se vuelvan a sentir futbolistas en un estado de forma excelente. La primera alineación no puede expresar lo que tenemos porque habrá futbolistas que no están aún para participar 90 minutos", razona marcando unos plazos lógicos, pero que suponen colocar un punto de riesgo al arranque del proyecto.

Vázquez considera que los buenos equipos son los que "ganan partidos" y para ello deben ofrecer "soluciones en ataque" y ser "invulnerables en defensa". Mientras llega esa excelencia y ante lo que le espera al Dépor, su discurso se centró en rebajar cualquier tipo de euforia y en preparar al entorno para una temporada en la que cada partido va a ser "durísimo y dificilísimo". "Si pensamos que tenemos un equipazo, que nadie nos va a hacer sombra, que vamos a ganar sin bajar del autobús, estamos superequivocados", recalca. "En Segunda B hay grandes jugadores y grandes equipos que son desconocidos. Todos van a dar el 100% ante el Dépor. Tenemos una gran responsabilidad y una carga tremenda porque no podemos fallar", reconoce preocupado.

Sus palabras de ayer fueron las primeras que se le escuchan públicamente en meses. El mercado de fichajes se cerró el lunes y él asegura "estar contento con la plantilla" confeccionada, aunque hace algunas matizaciones: "Son jugadores importantes y ahora a ver si somos capaces de hacer un buen equipo. Dependerá de cómo se conjunten entre ellos, de si hacen buen grupo, de si combinan bien al hacer un equipo y también es mi trabajo ayudar a que se conjunten y sean invulnerables. Creo que las piezas están bien y a ver cómo sale el caldo", sentencia.

El Dépor cubrió 21 de las 22 fichas disponibles a la espera de concretar el futuro Rolan y con la única posibilidad de cerrar a un sub 23 en paro. El único perfil que se echa de menos es el de un extremo zurdo para jugar a pierna natural. Vázquez reconoce que si hubiese llegado un futbolista de esas características, habrían estado "más completos" , pero cree que no lo van a "echar de menos" porque cuentan con sus soluciones para solventar esa deficiencia: "Lara se adapta a esa circunstancia, aunque no es un centrador. No es un chaval que vaya a llegar línea de fondo y poner balones, teniendo en cuenta que vamos a tener dos delanteros, pero tiene una capacidad combinativa y asociativa con llegada por dentro que conjuga perfectamente".