El Dépor pide disculpas a los aficionados por las esperas y colas en Riazor

El Deportivo hizo público esta tarde un comunicado para pedir disculpas a los aficionados por las largas colas y esperas que se están registrando a lo largo de la jornada de hoy en Riazor para retirar las entradas del partido contra el Salamanca del domingo (19.00 horas). "El Real Club Deportivo quiere pedir sinceras disculpas a todos los socios protectores que han solicitado una entrada para el partido del próximo domingo y que, durante esta semana, tendrán que realizar una compra presencial de sus entradas para poder acudir al encuentro, por las esperas y colas que se están produciendo durante el proceso", explica en el comunicado.

El club argumenta que el sistema articulado es el único posible en estos momentos y que la distribución de las entradas, "a día de hoy, no se puede realizar de otro modo". "Todos los profesionales del Deportivo están realizando el mayor esfuerzo posible para minimizar las molestias a los socios del club ante un procedimiento que, a día de hoy, no se puede realizar de otro modo. Actualmente el club no está dotado de los recursos técnicos suficientes para poder responder a la casuística generada por la reducción de aforo del estadio que obliga a la venta de entradas personalizadas de localidades determinadas. Desde el club se está trabajando para implementar lo antes posible la solución tecnológica que permita realizar este proceso de forma completamente telemática, pero el soporte actual no lo permite", añade.

"Desde el Real Club Deportivo esperamos poder mejorar el servicio de cara a futuros partidos y alcanzar cuanto antes la digitalización necesaria para que todos los socios que lo requieran puedan completar todos los trámites de reserva, pago y emisión de entrada desde sus dispositivos electrónicos, acudiendo únicamente al estadio Abanca-Riazor para ver los partidos", expone el Deportivo, que agradece a la afición blanquiazul su "desbordante respuesta" para animar al equipo.