Keko: "No vamos a ganar con el escudo"

Keko Gontán advirtió que la competición, que el Deportivo abrirá el domingo contra el Salamanca en Riazor (19.00 horas), no va a ser un paseo. "No vamos a ganar con el escudo", avisó. El extremo blanquiazul puntualizó que deberán saber convivir con la presión a lo largo de la temporada y lidiar también con la ansiedad.

"Sabemos que somos uno de los favoritos de la categoría, eso no lo vamos a negar, sobre todo por entidad, por presupuesto y por el nombre de muchos jugadores. Lo que no creo que sea positivo es que nosotros salgamos con la presión de que a los 15 minutos tengamos que ir 3-0 ganando o que tengamos que apabullar al rival, sobre todo porque aquí el fútbol iguala mucho y esperemos que la diferencia se vea en el resultado final", reflexionó. "Habrá muchas veces que lo pasaremos mal y no se puede pretender que ganemos 5-0 todos los partidos. Eso le tenemos que tener en cuenta para no crearnos más ansiedad de la que puede traer la propia competición", añadió.

Keko también explicó los motivos por los que decidió quedarse en el Deportivo después de mantener también una charla con Fernando Vázquez. "Confío plenamente en que mi papel va a ser diferente. Para eso me he quedado. Fernando habló conmigo, nos sentamos, nos miramos a los ojos y me dijo que este año me iba a dar oportunidades e iba a ser importante desde el inicio. Si no se hubiese producido esa conversación, no estaría aquí", destacó. "Estoy encantado aquí, confío en el proyecto, me gusta el club, me gusta el equipo que se ha montado, me gusta cómo está todo estructurado y soy positivo de cara a ascender", manifestó el extremo deportivista.

Keko también se refirió al estado en el que llega el equipo a su estreno en el campeonato: "A nivel físico, el equipo llega sobradamente preparado. A nivel mental creo que estos últimos dos partidos, que jugamos contra el Pontevedra y Valladolid, nos han venido bien".