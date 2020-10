"La ansiedad está, pero creo que la sabemos manejar"

El uruguayo Nacho González (Paysandú, 1993) acaba de llegar al Deportivo pero ya se siente "como en casa". Hoy se cumple un mes desde su primer entrenamiento en Abegondo, donde poco a poco se ha ido aclimatando a las características del fútbol español, diferente al de su país sobre todo en cuanto al "ritmo", mucho más alto no solo en Primera y Segunda sino también en Segunda B. Al principio le "costó un poco la adaptación", pero nota que está creciendo y calcula que con "dos o tres partidos" podrá alcanzará su "mejor nivel".

¿Cómo ha encajado en el club?

Estoy muy feliz. Los compañeros me recibieron de una manera muy linda. Me sentí como en casa desde el primer momento. Los campos de Abegondo son hermosos. Tenemos todo, no nos falta nada, y eso te da un plus. A la hora de entrenar, solo te preocupas por eso.

¿Por qué no entró en la lista para el último amistoso en Bembibre?

En el partido contra el Pontevedra sentí una molestia. Por precaución me hice una resonancia y salió una pequeña rotura en el sóleo. Probamos a entrenar esta semana y todo bien.

Es su primera experiencia en Europa, ¿la gran diferencia con el fútbol uruguayo es el ritmo de juego?

Sí, totalmente. Cuando llegué en los primeros entrenamientos me costó mucho cogerle el ritmo al balón, a la velocidad del campo, que siempre está bien cortado y la pelota corre mucho. Al ritmo de mis compañeros también, porque cuando llegué estaba en competencia, pero la competencia del fútbol uruguayo es muy diferente. Es un fútbol muy pausado, los campos no ayudan y al venir a entrenar todos los días con cancha rápida, con pelota que corre y con compañeros que no conducen tanto sino que le dan más velocidad al balón, pues me costó un poco la adaptación.

¿Le ha trasladado Fernando Vázquez lo que espera de usted?

Es un entrenador muy inteligente. Tiene muy claro lo que quiere y nos está pidiendo que seamos flexibles y que nos adaptemos dependiendo de las circunstancias del juego. Individualmente he hablado bastante con él. Quiere que me adapte al juego, que es muy diferente al uruguayo. Quizá los primeros días me costó un poco pero ahora me estoy sintiendo mucho más cómodo. Él me esté guiando bien. Con el correr del torneo me voy a adaptar bien.

¿En la mediapunta es donde más cómodo se siente?

En ese sentido el míster me da mucha libertad. Cuando me tiene en cuenta en el equipo me hace cerrarme, me dice que juegue cerrado, que trate de iniciar la posición desde fuera pero en zona defensiva. Después ofensivamente quiere que haga mi juego, que me cierre y encuentre mi espacio ahí entre líneas, entre los volantes.

¿Cree que le perjudica el sistema 4-4-2 por el que Vázquez ha venido apostando en pretemporada?

No, porque el míster adapta el sistema dependiendo de los jugadores que tenga en el campo. Se ha visto en los amistosos. Por ejemplo, si estábamos Gandoy y yo en las bandas, iniciábamos así defensivamente pero ya para la fase ofensiva teníamos que cerrarnos y buscar espacios donde nos sintiéramos cómodos. El míster es muy flexible.

¿Le falta mucho para estar a tope?

No. Me siento cerca porque me siento en un buen momento físico, adaptado al sistema, al juego y muy bien con los compañeros y con el míster, que me da esa confianza. Con los partidos, dos o tres partidos, ya me voy a sentir en mi mejor nivel.

El nuevo sistema de competición no da margen de error para ascender, ¿cómo se gestiona esa enorme presión de tener que ganar siempre?

Lo venimos hablando internamente y sabemos que tenemos que ir partido a partido. No nos vamos a creer mejores que nadie y vamos a respetar a todos los rivales de igual a igual porque sabemos que es una categoría muy difícil. Plantearemos los partidos como diga el míster, siempre respetando al rival.

¿Qué importancia le da a empezar con victoria ante el Salamanca?

Va a ser muy clave. Tenemos que ganar tanto de local como de visitante, pero va a ser muy clave hacernos fuertes en Riazor para después poder ir más tranquilos a buscar los puntos fuera también.

Habrá menos aficionados de los esperados, pero por lo menos las gradas no estarán vacías.

Me han dicho que es una afición muy calurosa, muy fiel y que apoya pase lo que pase. La idea es devolverle ese cariño y ese calor que le da al equipo y ojalá pueda ser con triunfo este fin de semana en Riazor.

¿Están ansiosos por debutar?

La ansiedad está, pero creo que la sabemos manejar. Sabemos que puede jugar en contra a la hora de llegar al partido. Entonces lo manejamos con mucha tranquilidad y calma. Queremos llegar de la mejor manera al fin de semana pero vamos día a día. Sabemos que todos los entrenamientos tienen su importancia.

¿Qué compañeros le han sorprendido especialmente?

Obviamente hay algún jugador puntual que me ha sorprendido, pero era algo que esperaba. Son todos futbolistas de calidad. Lara me sorprendió un montón, es un jugador muy interesante, muy rápido y técnico. Otro que me sorprendió es Celso [Borges]. Tiene una calidad tremenda y técnicamente es muy bueno. Claudio [Beauvue] es una locura, es muy competitivo, quiere ir siempre a buscar el gol.

Es Segunda B, pero la competencia por jugar es altísima.

Sí. Ya me habían dicho que iba a ser muy complicado. Lo hablé con Diego Rolan, que llegó hace poco.

¿Cómo ve a su compatriota?

Lo veo muy comprometido. Estos días hemos estado hablando y nos llevamos muy bien. Lo conozco porque la verdad es que es un jugador clase A. Creo que nos va a dar una mano muy grande. Si se pone al 100% física y mentalmente, va a ser muy clave para el equipo.