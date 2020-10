Vázquez: "Somos 20.000; espero ganar los cinco primeros partidos y llegar a 30.000"

Fernando Vázquez celebra que Riazor vuelva a abrir sus puertas al público mañana para el debut liguero del Deportivo frente al Salamanca (19.00 horas), aunque con un aforo muy reducido por la pandemia. "La importancia del público es vital. Una cosa positiva es que descendimos a Segunda B y, sin embargo, creo que no tenemos fractura social, que la relación del equipo con la afición sigue siendo buena. Vamos a tener un poco de público, una mínima expresión, 3.000 espectadores. Algo de calor vamos a tener. Esperamos poder dedicarles la primera victoria de la temporada. Somos 20.000 (abonados). Espero ganar los cinco primeros partidos y a ver si llegamos a 30.000 porque eso sería impresionante", explicó esta mañana.

El técnico del Dépor tiene "asumido" que el equipo coruñés va a ser el rival a batir para todos sus adversarios y "así nos van a ver", pero mantiene la máxima prudencia para no llevarse sorpresas. "No me considero mejor que nadie y mi equipo tampoco. Es la actitud que hay que tener. La condición más importante es la humildad. Los futbolistas tienen que darse cuenta de que son de jugadores de Segunda B, que están en Segunda B y que los que están enfrente son iguales a ellos. Si pensamos que somos mejores y superiores, nos equivocamos todos", recalcó Vázquez.

Después de una pretemporada tan larga el entrenador siente "un poco de ansiedad" y muchas ganas de que, por fin, llegue la hora de la verdad con el debut liguero. "Es un estreno y algo nervioso, yo por lo menos, sí me encuentro. Es un estreno y no sabemos exactamente nuestro nivel ni el de los rivales. Esa incógnita está ahí hasta que empecemos a jugar", apuntó. Sobre el partido de mañana, considera que el Salamanca es un "buen equipo", con futbolistas de "buen nivel", pero el Dépor tiene siempre la "obligación" de ganar, mañana y siempre. "Es el primer rival y el deportivo tiene la obligación de ganarlos todos (los partidos). Sé que es imposible, pero la responsabilidad es esa", añadió tras dirigir la sesión de esta mañana en Abegondo.

Para mañana no podrá contar con el lesionado Héctor Hernández ni con Diego Rolan, en Uruguay para tramitar la documentación que le permita competir con el Dépor en Segunda B. Desconoce cuándo estará de vuelta el punta, pero Vázquez "estaría contento" con tenerlo de nuevo a sus órdenes "dentro de 15 días". Sí está en la lista Rui Costa, aunque "las posibilidades de que juegue no son demasiadas", ya que sale de una lesión, igual que Uche Agbo, a quien también le falta para estar a tope: "Todo el mundo podrá entender que está justo de preparación".