El Gobierno apoya la detención de Álex, que cuestionaron la jueza y el fiscal

El Gobierno apoya la actuación de la Policía en la detención de Álex Bergantiños, el pasado 5 de agosto, según muestra en su respuesta a una batería de preguntas parlamentarias efectuadas por Néstor Rego, diputado del BNG. La intervención de los dos agentes del Centro Nacional de Policía de Integridad en el Deporte y Apuestas, ya fue cuestionada por la magistrada del Juzgado de Instrucción número 1 de A Coruña y también por la Fiscalía.

"En relación con las cuestiones formuladas, se informa que según la legislación vigente, la Policía Nacional actúa de oficio o a instancia de parte. En el caso interesado, al tenerse noticias de un hecho que podría ser constitutivo de un delito recogido en el Código Penal, perseguible de oficio, y que pudiera influir en el normal desarrollo de las apuestas deportivas, la Policía Nacional actuó conforme a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal", argumenta el Ejecutivo en su respuesta a Rego.

Álex había sido detenido el pasado 5 de agosto a las puertas de su casa, tras una denuncia de LaLiga y del Fuenlabrada, porque en el grupo del whasthapp del que formaban parte los futbolistas de la plantilla del Deportivo el capitán blanquiazul había utilizado el término "paripé" para referirse al encuentro que tenían que disputar contra el equipo madrileño sin ninguna opción de conservar la categoría, ya que todos los demás encuentros de la última jornada se habían disputado en la fecha prevista. Solo fue suspendido el Deportivo-Fuenlabrada a causa de los numerosos positivos del club madrileño tras su llegada a A Coruña.

"Para que no te den el partido por perdido y te quiten puntos por incomparecencia los abogados consideran que lo mejor es presentar un número mínimo de 8 profesionales. No sé qué tipo de partido podría ser, de paripé, incluso hablar a lo mejor con los del Fuenlabrada, 1-0 y nos sentamos, no sé como puede hacerse", había difundido la Cope. Según la emisora esas palabras son las que había escrito Álex a sus compañeros.

La jueza de Instrucción Número 1 de A Coruña redujo ese mensaje a "una mera conversación sin ningún tipo de relevancia". Además, la magistrada expone que los agentes que detuvieron al futbolistas podrían haber investigado el presunto delito "viendo como se desarrollaban los acontecimientos". Una exposición con la que coincidió la Fiscalía, que en su argumentación señaló: "Si, como pretende la unidad especial investigadora existían altas sospechas de un amaño del resultado, este se hubiese podido consumar de un modo mucho más tranquilo y no esperar al minuto final (...) y, en resumidas cuentas, de un modo mucho menos truculento y alejado del desenlace de una película de suspense".

Incluso la rápida reacción policial tras la denuncia de LaLiga causó estupor en el Cuerpo Nacional de Policía en Galicia, pues los agentes viajaron desde Madrid para efectuar la detención en menos de doce horas. Una forma de actuar poco habitual. Pues ni la opinión de la jueza, ni la de la Fiscalía, ni la de la Policía de Galicia fue tenida en cuenta por el Gobierno en su respuesta a Néstor Rego. El Ejecutivo aplaude una actuación, que otros profesionales cuestionan.