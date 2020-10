José María Caneda: "El Deportivo va a subir si se pone las pilas; tiene equipo para eso"

José María Caneda (Amio, Santiago, 1947) ya no es aquel joven mediofondista que se hizo amigo de "Don Arsenio" entrenando en las pistas de Riazor -"me decía: 'Atleta, ¿qué tal te va?"- pero mantiene una gran vitalidad, eso sí, alejado de todos los focos, también de los del fútbol: "No puedo soportar a esos que están retirados y están todos los días llorando. Eso conmigo no va. Yo soy activo".

¿Cómo es ahora su día a día?

Lo mismo que antes. Me levanto más o menos a la misma hora. Me muevo con la inmobiliaria privada que tengo, voy a un lado, voy a otro, miro cosas, juego la partida tanto con mi mujer como con los amigos, y hago una vida muy normal. Para mí no existe lo de retirado. Hago las cosas sin tanta presión pero sigo haciendo lo mismo, no me cierro en casa.

¿Qué tal de salud? ¿Cómo está llevando lo de la pandemia?

Bien, gracias a Dios. No dejé de salir ni un día siquiera.

Salvo durante el confinamiento, claro?

No. Salgo todos los días [risas]. ¿Dónde va Caneda? Va al estanco.

¿Le gusta seguir la actualidad del fútbol?

Nunca me gustó el fútbol. Me metí en el Compostela por una apuesta y quería cumplir. Lo que lamento de aquel Compostela es que lo deshicieron teniendo 1.300 millones [de pesetas] de superávit. No pagó la televisión y no pagó el Ayuntamiento porque políticamente fueron a por Caneda.

Fernando Vázquez regresa el domingo a San Lázaro, ¿qué recuerdo guarda de la etapa del técnico en el banquillo del Compos?

La etapa de Fernando es igual que la de otros muchos. Yo no le doy el mérito que le dan muchos a esas cosas. Recuerdo cuando el Deportivo vino a buscar a Arsenio [1988]. Le digo a Arsenio: 'Oye, como tú quieras.' Me dice: 'Yo quiero ir.' 'Bueno, vale'. Le pregunté: '¿Con este equipo que tengo dónde voy?'. Y me dice él: 'No, esta gente no te vale ninguna para nada'. Íbamos de octavos. Marchó Arsenio, fue al Deportivo y lo salvó en el descuento [gol de Vicente]. Marchó Arsenio y Petaca, el entrenador suplente, quedó de tercero y un poco más y ascendemos y no era Arsenio. ¿El gran Deportivo? Gracias a los fichajes que Lendoiro le dio. No le saco sus méritos a Arsenio, pero no es el gran mérito de Arsenio, como ahora de Fernando Vázquez. No. El mérito es del equipo que en su momento le hicieron a Arsenio y Fernando Vázquez tuvo ahora un buen equipo para salvarse, y no se salvó. Por eso yo no le doy el mérito que muchos le dan.

Cogió al Dépor colista con 15 puntos al final de la primera vuelta y con él fue el equipo que más sumó en la segunda mitad del campeonato (36), empatado con el Tenerife.

Sí, eso es verdad. Pero yo le digo? son los equipos que a veces cambian la mentalidad? por seis meses puede cambiar a los jugadores? Son muchas las circunstancias. Si eso fuera así, el Deportivo se tenía que haber salvado ahora antes de llegar a esa situación a la que llegó.

¿Se podía imaginar en los 90, cuando el Compos también estaba en Primera, que pudiera llegar a enfrentarse al Dépor en Segunda B?

Lo del Compostela era previsible pero el Deportivo yo no creí que se viera en esta situación. Se tuvieron que haber hecho muy mal las cosas para llegar a esta situación, con la masa social que tiene, incluso superior a equipos de Primera. No puedes caer en el pozo. La afición de A Coruña responde. El que no respondió fue el equipo.

¿Qué opina del daño causado al Dépor por el caso Fuenlabrada?

Yo creí que iban a ofrecerle una plaza [en Segunda]. Yo no hubiera jugado el partido ese [contra el Fuenlabrada]. Al jugar el partido ese le das la razón. Tú ya vas a descender de todas todas, ¿a qué viene jugar el partido? Fue un cachondeo.

Si no jugaba se exponía a un perjuicio incluso mayor?

No creo. Lo único que pasa es que, por las normas, el Fuenlabrada puso en peligro la salud pública y tenía que descender. Si no fuera el Covid, el Deportivo ya estaba descendido de todas todas.

Pero romper el horario unificado fijado para la última jornada fue un agravio al Dépor.

Fue un agravio, se saltó la norma, y la norma de la sanidad también. El Fuenlabrada tenía que haber descendido

¿Y salvarse el Dépor?

Claro, lo que pasa es que en Madrid eso lo arreglan. Con los equipos de Madrid ya nos pasó a nosotros con el Getafe [2001], que pusieron alineación indebida y caralladas, y al cabo de seis meses le dan la razón al Getafe. Bueno es que entonces no había peligro, pero si es alineación indebida pierdes el partido, y punto. Aquí pasa igual.

Usted luchó en 1995 por una Liga de 22 para evitar que bajaran Celta y Sevilla. ¿Ampliar la Segunda a 24, como proponía la Federación Española, hubiese sido ahora la mejor solución?

O bien descendían al Fuenlabrada, o bien hacían una liga de 24 o, queda otra, que hay que indemnizar al Deportivo. El Deportivo tiene que luchar. No puede salir desnudo de esta historia.

¿Cree que es el rival a batir en Segunda División B?

Es el favorito, pero hay muy buenos equipos en Segunda B que le van a dar guerra. Tiene buen equipo, pero no le veo mal equipo al Pontevedra o al Racing de Ferrol. El Deportivo es posible que vaya a quedar campeón de grupo pero no tiene que dormirse. Si creen que van a ganar con la gorra, están equivocados. El Deportivo va a subir si se pone las pilas. Tiene equipo para eso. Veo que no tiene ninguna figura, un hombre que marque la diferencia y que diga: 'Aquí las enchufo yo'. El gran problema en España son los delanteros.

¿Cómo ve a este Compos?

Al Compostela lo quiero mucho pero no tiene equipo para jugar con esos cinco o seis. Tiene que pensar en no descender. Juega bien al fútbol pero no tiene empaque, le falta veteranía, un par de hombres que den estopa. Eso no lo tiene. Veo muy superior al Deportivo, aun jugando mal como el otro día contra el Salamanca.

En su época estaban Jesús Gil, Lopera, Lendoiro, usted? ¿Ha cambiado el perfil de los dirigentes del fútbol?

Hay tres tipos de presidentes. Los que, como Lendoiro y yo, íbamos porque creemos entender de esto y lo llevábamos dentro porque habíamos entrenado ya con las categorías inferiores; los que van para que los conozcan; y los que van para hacer dinero. Vamos porque somos uno quijotes y nos gusta dirigir el fútbol. A mí no me gusta el fútbol, me gusta dirigir y demostrar que puedo hacerlo, que puedo hacer mucho con poco dinero. El perfil de los presidentes es ahora igual que antes. Igual que cuando dicen: ahora no hay primas a terceros. Sigue habiendo igual, exactamente igual. Lo único que ha cambiado es el VAR este de marras [risas].

¿Qué opina de Lendoiro?

Es un fenómeno como presidente deportivo. De chapó. Que le saquen lo bailado. A ver quién quedó campeón de Liga y Copa, peleando con los monstruos y jugando la Copa de Europa, viendo aquel Milan y todos los equipos importantes.