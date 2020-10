El nuevo comienzo del Dépor en 'The Guardian'

Que la afición deportivista es una de las más fieles del panorama futbolístico no es ningún secreto aquí. Tampoco parece serlo más allá de nuestras fronteras, como evidencia un extenso reportaje publicado en el diario británico The Guardian, en el que el periodista Sid Lowe relata, bajo el título Hope, joy and 'Tetris': a new start after the fall of Deportivo La Coruña, los últimos reveses sufridos por el equipo coruñés. En el reportaje, el periodista realiza una crónica del último partido, el primero con presencia de la afición en siete meses, y deja constancia de la entrega que demostraron sus seguidores, aunque el equipo haya caído, veinte años después, de la gloria, a la tercera categoría.