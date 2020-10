Al Compostela le gusta mandar con el balón

El Deportivo es "el rival a batir" no solo de su grupo sino de toda la categoría; todos los rivales afrontarán sus encuentros con los coruñeses con la intención de hacer "el partido de sus vidas". Son frases muy manidas a lo largo de la extensa pretemporada 2020-21. Lo que se aguarda es que todos los rivales salgan a esperar y hacer daño a la contra, como hizo el Salamanca en Riazor el pasado domingo. ¿Todos? Parece que el Compostela no lo hará, no es su estilo.

El equipo santiagués muestra la filosofía de su entrenador, Yago Iglesias, al que le gusta llevar el peso del juego desde "el dominio de la pelota", en opinión de Javier Bardanca y de Juan Riveiro, máximos responsables técnicos del Silva y del Paiosaco. Ambos se midieron la pasada temporada al cuadro santiagués en Tercera y disponen de información precisa sobre la propuesta del técnico compostelanista. "Su juego se basa también en la movilidad de sus futbolistas ", coinciden también Bardanca y Riveiro.

La diferencia entre ambos con respecto al partido del domingo (17.00 horas) es que Bardanca cree que modificará su estilo. "Supongo que contra el Dépor no arriesgará y realizará más vigilancias defensivas", dice el entrenador del Silva. "Se trata de un rival con mucho dinamismo en ataque que querrá tener el control del juego con un fútbol combinativo, pero es posible que al tratarse del Deportivo realice alguna variación", añade Bardanca.

"Si el Compostela mantiene la misma línea de Yago (su entrenador), el Deportivo se va a encontrar un equipo propositivo, que comienza a jugar desde su propia portería, que se basa en tener la posesión y intentar dominar a través del balón y de acercarlo a la meta adversaria para jugar en las proximidades del área contraria y siempre con muchos futbolistas", analiza Juan Riveiro, que asevera que se trata de un rival que "le va a discutir la posesión al Deportivo", siempre que mantenga el estilo que propugna su entrenador.

Además de querer dominar desde el control del balón, otra de las características del Compostela de Yago Iglesias es "la movilidad de sus futbolistas", vuelven a coincidir Bardanca y Riveiro. "Da la impresión de que en vez de jugar contra once juegas contra catorce; pero piensas ¡no puede haber tantos!", añade el técnico del Paiosaco. "A Yago le gusta disponer de la posesión del balón y numerosos movimientos en la zona de ataque para provocar la creación de espacios libres", explica el técnico del Silva. "Sus jugadores están siempre en continuo movimiento", agrega Bardanca.

"Nosotros [el Paiosaco] siempre les causamos problemas y logramos empatar allá y en nuestro campo, pero con esa movilidad te vuelve loco; hay continuos cambios de posiciones como la aparición de los medios centros por fuera, es un equipo que mantiene siempre el dibujo, aunque varían los nombres pero te sorprende porque encuentras a jugadores que están lejos de su posición, pero sin embargo siempre estará ocupada", por otro compañero. "Presenta numerosas variantes", especifica Javier Bardanca.

Dos entrenadores que el año pasado se enfrentaron al Compostela -cuenta con diferentes mimbres- del que esperan que ofrezca la imagen que les transmite su entrenador. ¿Y el césped? "El Vero Boquete suele estar espectacular todo el año", afirman Riveiro y Bardanca. Necesario para poder aplicar lo que pretende su técnico: el mando a través del balón.