Athenea, tras debutar con la selección: "Fue una noche mágica"

Athenea del Castillo se convirtió el viernes en la primera jugadora en la reciente historia del Deportivo Abanca en debutar con la selección absoluta. La deportivista disputó los últimos minutos del partido de clasificación para la Eurocopa contra la República Checa y reconoció que cumplió un sueño. "Fue una noche mágica en la que cumplí mi sueño desde bien chiquitita y hacer historia en este gran club para mí es algo que va a quedar para siempre. El Dépor apostó por mí desde el primer momento y creo que se lo estoy recompensando, por así decirlo", manifestó.

Athenea admitió que no tenía muchas esperanzas de poder jugar y describió el momento en el que le dijeron que iba a debutar. "No me esperaba ni salir al campo, pero en el momento en el que me dijo que iba a salir me iba el corazón a mil y estaba como un flan. En el momento que pisé el campo todos esos nervios se me fueron", añadió.