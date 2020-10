"Hay más potencial, el equipo tiene que crecer mucho"

El capitán deportivista Álex Bergantiños fue el encargado de comparecer ayer después del partido debido a la ausencia del entrenador, Fernando Vázquez, que no pudo seguir el encuentro contra al Compostela debido a circunstancias familiares. Álex reconoció que el equipo no dejó buenas sensaciones y que deben mejorar para lograr sus objetivos.

"Hay más potencial y el equipo tiene que crecer mucho a nivel colectivo e individual", admitió el jugador coruñés. "Queremos mejorar nuestra imagen y nuestras sensaciones. Hoy (por ayer) ha sido un partido raro y difícil porque el míster no pudo estar. Nos vamos con una sensación extraña a casa y tenemos una semana para mejorar", añadió el capitán.

Álex insistió en que el equipo debe mejorar el rendimiento que mostró contra el Salamanca en la jornada inaugural y ayer contra el Compostela, pero también recordó que la campeonato acaba de arrancar y que ya han sumado "cuatro puntos". "La competición es larga y no sé cuál es el potencial al que puede llegar el equipo. Está claro que no estamos satisfechos con estos partidos en cuanto a juego", destacó el capitán.

En ausencia de Fernando Vázquez, Álex fue el encargado de analizar el partido del conjunto deportivista y las carencias que mostró. El centrocampista coruñés apuntó principalmente a las lagunas del Deportivo para crear juego y fabricar oportunidades. "El equipo tiene que crecer en cuanto a acoplamiento ofensivo sobre todo. En defensa estamos bien posicionalmente, pero tenemos que mejorar la presión porque requiere de más mecanismos. Tenemos que mejorar en las decisiones colectivas e individuales", resumió.

"Nos ha faltado bastante fluidez, sobre todo en tres cuartos. Nos costaba tener continuidad y tener paciencia para buscar espacios. Salvo algunas acciones por la derecha, nos ha costado penetrar y eso ha hecho que nos precipitáramos", destacó Bergantiños.

Entre los problemas que muestra el Deportivo se encuentra la manera en la que presiona e intenta recuperar el balón. Álex también lo reconoció y apuntó a la falta de acoplamiento que todavía existe en el equipo. "La presión no la acabamos de hacer bien, son un equipo que lo hacen bien", apuntó. "No conseguimos robar en situaciones peligrosas para hacerles daño. En tres cuartos nos falta tener más paciencia para sumar más pases y encontrar pasillos", señaló.

Ayer contra el Compostela también se vieron los problemas que padece el conjunto blanquiazul para superar a rivales ordenados atrás y que le ceden la iniciativa a los deportivistas. "El otro día en casa nos costó y es en lo que tiene que crecer el equipo. Los rivales se cierran y tenemos que mejorar la presión para tener más oportunidades", argumentó Álex.

El capitán deportivista también admitió que el Compostela le planteó al Deportivo un partido complicado y que no fueron capaces de interpretar muchas de las situaciones que se dieron a lo largo de los 90 minutos. "Es cierto que no estuvimos cómodos en ningún momento y no robamos muy arriba. Ha sido un partido equilibrado, con pocas ocasiones y difícil para nosotros", manifestó Álex Bergantiños, el encargado de tomar la palabra ayer tras el encuentro.