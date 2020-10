"No me sorprendió para mal el Deportivo"

El entrenador del Compostela, Iago Iglesias, afirmó al finalizar el partido que el Deportivo no le "sorprendió para mal" por lo visto sobre el terreno de juego y atribuyó la versión discreta de los blanquiazules a lo que fue capaz de hacer su equipo.

"No me sorprendió para mal, es imposible que un equipo así te sorprenda para mal. Muchas culpa de que no vierais a un Deportivo dominador es por el Compostela. Desde dentro no veíamos ningún por qué para tener preocupación por el partido", afirmó el técnico del Compostela tras el encuentro.

Iago Iglesias indicó que en la segunda parte, cuando el Deportivo estuvo más cerca de dominar, trató de que el partido no se convirtiera en un intercambio de golpes en el que probablemente saldría perdedor. "No nos interesaba irnos a un partido de ida y vuelta", indicó. "A partir del minuto 70, por el paso adelante que dieron ellos, optamos por dar más seguridad al medio campo. Es cierto que ahí llegaron, no las mejores ocasiones, pero sí las más claras", añadió.

El entrenador del Compostela también se refirió a la falta de acierto que mostraron sus jugadores en las oportunidades que tuvieron para adelantarse ayer contra el Deportivo. "Son situaciones que vamos a tener que ir mejorando dentro de esta competición", reflexionó Iago Iglesias. "Esto ya no es la Tercera División. Antes llegábamos mucho al área rival. Ahora las cosas cambian", afirmó sobre el nivel.