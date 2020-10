Diez 'plenos' en la categoría

Diez equipos hicieron pleno de victorias en las dos jornadas que se llevan disputadas en los diez subgrupos de Segunda División B y acumulan ya 6 puntos. Hay otros ocho que lograron el triunfo en el único encuentro que disputaron; mientras que existen tres más que todavía no llegaron a estrenarse en la competición a causa del aplazamiento de sus partidos por el Covid-19. Zamora (Grupo 1-A); Langreo (Grupo 1-B); Ibiza (Grupo 3-B); Cádiz B (Grupo 4-A); Córdoba y UCAM Murcia (Grupo 4-B); Navalcarnero y Rayo Majadahonha (Grupo 5-A) y Melilla (Grupo 5-B) son los clubes que suman los dos triunfos en las dos primeras jornadas.

De los cuatro equipos que llegaron a Segunda B procedentes de Segunda -Deportivo, Numancia, Extremadura y Racing de Santander- ninguno consiguió el pleno de victorias, todos se dejaron ya dos puntos en el camino, con la salvedad de que los extremeños lo hicieron en el único encuentro que disputaron, que fue el pasado fin de semana en su campo contra el Villarrubia. Los deportivistas cedieron un empate en el Vero Boquete ante el Compostela el pasado domingo; los sorianos igualaron, también sin goles, en su visita a la Cultura Leonesa; mientras que los cántabros empataron en El Sardinero ante el Portugalete en la jornada inaugural.

En el subgrupo en el que milita el Deportivo, el Zamora se asoma como un líder contundente y sorprendente con los seis puntos que conquistó tras ganar en el campo del Coruxo (0-1) en la primera jornada y superar el domingo al Guijuelo (3-2) en su estreno en su propio estadio. Con todo, David Movilla, entrenador del conjunto castellano no quiere oír la palabra líder, es más tras su victoria contra el Guijuelo, el técnico rojiblanco tuvo palabras de felicitación para sus pupilos, pero también algún reproche. "Tenemos que mejorar en defensa porque si necesitamos tres goles para ganar, vamos a ganar poco", aseveró Movilla.

Los zamoranos lideran este subgrupo perseguidos por el Unionistas, el Pontevedra y el propio Deportivo, con cuatro. La próxima jornada visitarán al Racing de Ferrol en A Malata, en un partido en el que los departamentales no pueden fallar de nuevo en casa, donde perdieron en la jornada inaugural contra los pontevedreses. Los coruñeses, por su parte, visitarán al Unionistas, que se estrenaron con un triunfo frente al Compostela y que a punto estuvieron de imponerse también en Pasarón, donde comenzaron por delante en el marcador y de donde regresaron con un punto. Es a este Grupo 1 al que tienen que estar atentos los blanquiazules, primero para lograr un hueco entre los tres primeros del subgrupo A y después para ver en qué situación se cruzan con los tres conjuntos que pasen del subgrupo B. De entrada, los que partían como favoritos ya se dejaron puntos en el camino. Y los que mandan no entraban en las cuentas para luchar por el ascenso, pero en principio ya golpearon dos veces y llevan todos los puntos posibles. El técnico del líder Zamora está "muy orgulloso", sobre todo por los futbolistas "que no han jugado o han sido suplentes porque han sido el alma. Queríamos generar esa energía", indicó Movilla, que quiso destacar al grupo por encima de todo: "Todo esto sería imposible sin un equipo unido".