El "sueño cumplido" de Athenea del Castillo

La jugadora deportivista Athenea del Castillo se convirtió el viernes en la primera jugadora en la historia del Deportivo Abanca en debutar con la selección absoluta. Después de que Peke se quedara a las puertas en un amistoso, la joven futbolista blanquiazul disputó los últimos minutos del partido de clasificación para la Eurocopa contra la República Checa. Para ella fue un "sueño cumplido" a que agradeció al club y a sus compañeras.

"Fue una noche mágica en la que cumplí mi sueño desde bien chiquitita y hacer historia en este gran club para mí es algo que va a quedar para siempre. El Dépor apostó por mí desde el primer momento y creo que se lo estoy recompensando, por así decirlo", destacó sobre su estreno con la selección española absoluta.

Athenea ni siquiera se esperaba contar con minutos en ese compromiso y describió cómo vivió los instantes posteriores a que el seleccionador, Jorge Vilda, le comunicara que iba a jugar. "No me esperaba ni salir al campo, pero en el momento en el que me dijo que iba a salir me iba el corazón a mil y estaba como un flan. En el momento que pisé el campo todos esos nervios se me fueron", desveló sobre lo que sintió al saltar al césped.

La jugadora deportivista tampoco esperaba la llamada de la selección y le costó creerse que había sido citada. Cuando se lo comunicaron, según confesó, se lo tomó a broma y no se lo creía.

Confianza en el equipo

Athenea también se detuvo en la situación que atraviesa el Deportivo Abanca en ese arranque de temporada, en el que acumula tres derrotas. La jugadora blanquiazul se mostró convencida de que los resultados mejorarán. "El vestuario está bien, con la ilusión intacta. Después del partido contra el Espanyol nos fuimos un poco fastidiadas porque las sensaciones fueron mejores. El equipo sigue con la ilusión y la fe intacta", reflexionó.

Athenea también se mostró esperanzada de que el sábado contra el Santa Teresa puedan acceder aficionados a las gradas de la ciudad deportiva de Abegondo.