Césped artificial, hándicap real

Unionistas de Salamanca no es el único adversario que le espera al Deportivo el próximo domingo (16.00 horas) en el estadio Reina Sofía. Para ganar el equipo coruñés tendrá que vencer a otro enemigo, la superficie sintética del campo, que se convierte en un auténtico hándicap para los jugadores blanquiazules. Para prácticamente todos será una novedad competir sobre césped artificial, así que para aclimatarse al terreno que les espera el cuerpo técnico decidió trasladar los entrenamientos de hoy y mañana, como mínimo, al campo de O Monte de San Tirso, también de césped artificial de última generación como el del Reina Sofía. Todos estrenarán botas de multitacos, con un tacto ligeramente diferente tanto en la pisada como para el golpeo de balón.

Condiciones adversas para el Dépor, aunque "para ser artificial es un campo que está bien, es grande y permite jugar", explica el futbolista del Compos Pablo Antas, que jugó en el Reina Sofía en la jornada inaugural. "Si no está regado y hace calor, se suele secar bastante rápido. El bote es más lento y el balón no rueda igual de rápido y raso que sobre la hierba natural. Salvo eso, no hay grandes diferencias", apunta el centrocampista.

A su juicio, competir sobre esa superficie "dificulta si eres más combinativo". "Contra nosotros no lo regaron, estaba un poco seco y por eso no estuvimos muy bien allí ni con balón ni en la circulación, pero si está regado se puede jugar perfectamente", argumenta el jugador del Compos, que empezó el campeonato con derrota en el feudo de Unionistas (2-0). Fue un encuentro a puerta cerrada y así serán todos los que el conjunto salmantino dispute en casa al menos hasta enero, pero en este caso no a consecuencia de la pandemia sino por las obras que están en curso en el recinto municipal. Entre otras: las cubiertas de las tres nuevas gradas y los vestuarios.

Según explica Antas el Dépor se va a encontrar con "un equipo muy fuerte a nivel condicional, con gente muy alta que va bien al juego aéreo". Su técnico, Hernán Pérez, apuesta por "un 4-4-2 claro para jugar a los dos puntas". "Es un equipo de esperar para intentar robar y transitar rápido al contraataque. En juego posicional busca un fútbol más directo. No exponen nada en fase de inicio. A veces sacan en corto pero para jugar directo y buscar segunda jugada. Los extremos se incorporan bien para buscar la espalda. Es un equipo muy bien trabajado a nivel ofensivo y defensivo. Seguro que el Dépor lo va a pasar mal", analiza Antas, que ya superó los tres niveles del curso de entrenadores para ser técnico cuando decida colgar las botas.