Héctor, Granero y Nacho, en la lista del Dépor para Salamanca

Borja Granero y Nacho González, que durante la semana no pudieron ejercitarse con plena normalidad debido a sendos problemas musculares, entraron en la convocatoria para el partido que enfrentará mañana al Deportivo y a Unionistas en el estadio Reina Sofía de Salamanca (16.00 horas). En principio, están a disposición de Fernando Vázquez para competir al igual que Héctor Hernández, que se perdió por lesión las dos primeras jornadas.

En la enfermería siguen Eneko Bóveda y Salva Ruiz, recuperándose de las lesiones en los isquiotibiales que sufrieron en el encuentro del pasado fin de semana frente al Compostela. Ambos son bajas para mañana, al igual que Diego Rolan, que sigue en Uruguay tramitando la documentación que le permita competir en Segunda B.

La lista la componen 18 jugadores, entre los que no figura el fabrilista Adri Castro, que sí fue convocado para los dos primeros encuentros del Dépor, aunque no llegó a debutar. Tampoco Vázquez cita al otro jugador del filial habitualmente a sus órdenes, el central Juan Rodríguez, que todavía no se ha estrenado en una lista del primer equipo esta temporada.