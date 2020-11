Fernando Vázquez: "En estos momentos estamos para ganar, eso es lo más importante"

Fernando Vázquez valoró por encima de todo los tres puntos sumados en un campo "complicado" como el Reina Sofía. "Eso es lo más importante. En estos momentos estamos para ganar, independientemente de los medios que podamos poner para conseguirlo. Sacar puntos es lo importante a la espera de que los futbolistas y el desarrollo del equipo puedan producir triunfos más fáciles y aplastantes. Veníamos a buscar un buen en resultado en un campo complicado ante un rival más acostumbrado a jugar en este terreno de juego y con un entrenador inteligente", apuntó sobre su homólogo Hernán Pérez.

El tempranero gol de Héctor Hernández allanó el camino del triunfo coruñés y resultó clave en el desenlace del choque. "Adelantarte en el marcador es siempre importante, te da muchísimas posibilidades de ganar el partido. Lo hicimos muy al inicio del encuentro en un terreno de juego en el que sabía que nos iba a costar mucho", explicó el técnico del Dépor, que elogió la actuación del vallisoletano: "Hizo un partido muy interesante. Estoy supercontento por él porque venía de una lesión. Demostró por qué está aquí".

También elogió a Álex Bergantiños, que cumplió con creces como central tras la lesión de Derik, así como a Celso Borges y Jorge Valín. "Álex demuestra inteligencia táctica para saber cuándo tiene que saltar. ¿Qué vamos a decir de Álex? Sirve para todo. Si lo necesitamos para barrer, también sería un gran barrendero. Es fiabilidad absoluta", dijo Vázquez sobre el capitán. De Borges aseguró que "subió especialmente su nivel en este partido". "Todo el mundo sabe lo futbolista que es. Hay que darle tiempo a los jugadores para ponerse en un estado de forma adecuado", argumentó sobre el costarricense, que junto a Uche Agbo forma "un doble mediocentro con muchas posibilidades para el Deportivo este año". Valín, a su juicio, estuvo "extraordinario, impecable, a un nivel altísimo".

Lo negativo fue la lesión de Derik Osede en el tendón de Aquiles izquierdo, que según Vázquez tiene "mala pinta". "No parece una cosa fácil de arreglar", avanzó el entrenador. "Es preocupante que en una semana se me caiga casi la línea defensiva entera", recordó sobre las recientes lesiones de Salva, Bóveda y Granero. Al técnico no le preocupan las críticas y solo espera que no contagien pesimismo entre la afición. "Estoy esperando que los futbolistas destaquen por sí solos. Vi actuaciones de muchos jugadores a un nivel muy superior del de Santiago y eso me pone contento. Hay que prepararse para los octavos de final [por el ascenso]. Ese es el partido", añadió Vázquez.