El Dépor fue un equipo cojo en ataque en las dos primeras jornadas, sin amplitud ni profundidad para hacer daño desde los costados. Eneko Bóveda y Salva Ruiz, titulares primero ante Salamanca y luego frente al Compostela, se lesionaron el pasado fin de semana en el estadio Vero Boquete de San Lázaro y sus bajas obligan a Fernando Vázquez a cambiar los dos flancos de la defensa. Si mantiene el dibujo habitual con línea de cuatro atrás, los laterales titulares serán Jorge Valín y Héctor Hernández, quien se perdió por un problema muscular los dos primeros encuentros y todavía no debutó en partido oficial con la camiseta blanquiazul. Sin embargo, el técnico medita también la opción de rescatar el sistema con tres centrales para formar así con carrileros largos, Keko Gontán por la derecha y José Alonso Lara por la izquierda.

Con una fórmula u otra, en todo caso serán nuevas alas para el despegue del Dépor, que buscará ser más incisivo también desde los costados esta tarde en Salamanca después de sus dos primeras actuaciones, en las que sufrió mucho para armar fútbol de tres cuartos de campo en adelante. Lento e impreciso a la hora de mover el balón, el equipo coruñés intentará meter una marcha más a su juego y dominar la posesión con el propósito de hacer daño de verdad llegando arriba y generando ocasiones, y no simplemente para amasar la pelota sin más. Frente a Unionistas, un rival que también quiere el balón, el Dépor tendrá la dificultad añadida de la superficie del Reina Sofía, de hierba sintética aunque en muy buenas condiciones.

En las dos jornadas que se llevan disputadas solo Keko generó algo de peligro desde la banda, aunque curiosamente se sintió mucho más cómodo apareciendo por dentro el día del debut contra el Salamanca. En la recta final del estreno revolucionó el encuentro la entrada de Borja Galán, el único capaz de encarar y driblar partiendo desde la línea de cal. Contra el Compos, en cambio, no tuvo minutos. Tampoco Gandoy, que hizo crecer al equipo en el desenlace del duelo ante el Salamanca. Más discreta está siendo hasta el momento la aportación de Lara, la joven promesa de la cantera sevillista que todavía no ha sido capaz de destapar el fútbol que se le presupone. Intenta cosas, pero no le sale casi ninguna y con frecuencia acaba perdiendo la pelota o siendo objeto de falta.