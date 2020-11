Héctor Hernández tuvo un inmejorable debut con el Deportivo, al que ayudó a sumar los tres puntos con un golazo nada más empezar el duelo ante Unionistas. "Disparé a puerta con todo y tuve la suerte de que entró dentro de los tres palos. Fuera de eso me quedo con el resultado, con el trabajo del equipo y con la victoria. Eso es lo más importante de estos campos, sacar los positivo, los tres puntos y pensar en el próximo partido. Me quedo con los tres puntos y con el trabajo. Estoy contento con el gol y por haber ayudado a conseguir los tres puntos pero me quedo con el trabajo y con la victoria", recalcó.

El lateral "venía de lesión" y ayer fue su primer partido, pero durante la semana entrenó "fuerte y duro" para hacer un buen papel. "Estoy contento", añadió Héctor, que valora también "el buen ambiente y el buen rollo" dentro del vestuario. "Eso también nos ayuda a sumar de tres en tres y a ganar partidos", explicó el jugador vallisoletano.

"Sabíamos al campo al que veníamos y a la superficie a la que veníamos. Ningún partido en esta categoría va a ser fácil ni en casa ni fuera. Lo más importante son los tres puntos. Sabemos que tenemos que venir aquí, hemos hecho el trabajo, nos vamos y ya no tenemos que volver aquí", concluyó Héctor, triste por la lesión de Derik, aunque consciente de que "cualquiera que salga puede hacerlo igual o mejor".