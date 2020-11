Manu Sánchez: "Tengo claro que esto lo vamos a cambiar"

Manu Sánchez, entrenador del Deportivo Abanca, confía en que el equipo consiga darle la vuelta a su mal inicio de temporada después de encadenar cuatro derrotas consecutivas. "Estoy tranquilo porque sé de lo que es capaz este equipo y en diferentes momentos de estos primeros cuatro partidos lo hemos visto", manifestó antes de visitar el miércoles al Madrid. El técnico deportivista sugirió que el problema del equipo parte de un "bloqueo mental". "No es un problema de juego, de que no salgan las cosas, de esquema€ Lo que pasa es que el equipo está como bloqueado. Los primeros 30 minutos del otro día fue una imagen de todo eso. Cosas muy sencillas, mecanismos muy básicos no funcionaban. Hay una especie de ansiedad, de bloqueo mental, porque los resultados no llegan y este grupo no está acostumbrado a esta situación", reflexionó.

"Tengo claro que esto lo vamos a cambiar. No sé cuánto nos va a costar, pero estoy convencidísimo de que lo vamos a cambiar porque hay mucho talento y trabajo detrás", insistió Manu Sánchez acerca del mal momento que atraviesa el equipo.