"Somos un equipo valiente y me gustaría que se viera en Riazor"

Más de media vida lleva de entrenador Míchel Alonso (Ferrol, 1974). Nada más y nada menos que 27 años, interrumpidos por paréntesis como los seis meses que pasó en la secretaría técnica del Deportivo en 2016. El domingo regresa a Riazor al frente del Coruxo con la esperanza de dar la sorpresa tras haber sumado solo un punto en las primeras tres jornadas, saldadas con derrotas ante Zamora (0-1) y Salamanca (2-0), más un empate frente al Compos (0-0).

Aún no han anotado ningún tanto, ¿les falta sobre todo gol?

En los dos primeros partidos hicimos ocasiones suficientes para haber marcado. De hecho en Salamanca nos anulan un gol válido. Contra el Compos hubo menos ocasiones, tuvimos más empuje que otras cosas. La realidad es esa, que tenemos un punto y no hemos hecho gol, pero yo creo que las sensaciones de alguna manera son mejores que esos datos.

El Dépor lleva siete puntos de nueve pero le está costando soltarse, ¿esperaba esos problemas?

Por mi parte, sí. Esperaba primero que sufra ese proceso de adaptación lógico a cualquier categoría y que tiene que sufrir cualquier equipo. Quizá no estuvieran al nivel esperado por muchos, pero son siete puntos de nueve que supongo que todos lo hubieran firmado. A partir de ahí sí que imaginaba un Dépor que a la gente no le llegue solo con ganar. Seguro que quieren que gane y golee, pero estamos viendo que la categoría no es fácil, es complicada para todos y para el Dépor también.

Si alguien piensa que va a arrollar, se equivoca.

Una cosa es ganar con solvencia y otra pretender arrollar, porque lo de arrollar lo puedes hacer en momentos puntuales y tampoco se trata de eso. Con todo lo que arrastra y representa el Dépor, con esa masa social, con 20.000 socios en Segunda B, con ese perfil de jugadores? es todo inusual. La presión viene de ahí y es un poco inherente a lo que es el Dépor.

¿Es el favorito número uno al ascenso?

Por todo lo que representa diría que sí con rotundidad, a todos los niveles. No hay ningún aspecto en el que podamos decir que el Dépor está en Segunda B y no tenga un equipo acorde a lo que es el Deportivo. No es el caso. Tiene futbolistas fuera de contexto en esta categoría.

¿Así en general?

En general. Todos tienen pasado en categorías superiores. Hay algún jugador que podría estar jugando en Primera en muchos equipos. Por ejemplo, Uche. Y más futbolistas. Es algo general, más que particular.

Coincidió con Richard Barral en su anterior etapa en el Dépor, ¿qué le parece su actual apuesta por jugadores de superior categoría?

Al final, si puedes fichar buenos futbolistas, como creo que es el caso, no veo por qué tengas que renunciar a ellos. Si tienen la mentalidad adecuada para jugar en esta categoría, evidentemente es la mejor elección que puede haber. Cuanto mejores sean los jugadores, mejor. No lo veo de otra manera.

Por su pasado en el Dépor, ¿es especial el partido del domingo?

Sí. Siempre es especial volver a donde estuviste bien y te trataron bien, a nivel profesional en una faceta que en aquel momento era nueva para mí. Estuve arropado, aprendí mucho y estuve contento. Evidentemente será especial.

Independientemente del resultado final, ¿qué Coruxo quiere que se vea el domingo en Riazor?

Un poco lo que somos. El Coruxo es un equipo valiente, que propone, que intenta someter al rival con balón, y vamos a intentar acercarnos a eso. Hay otra parte, un rival enfrente, y el escenario también condiciona. Me gustaría que se viera lo que es el Coruxo, un equipo valiente, que propone y que no especula.

¿El nuevo sistema de competición genera urgencias clasificatorias desde ya?

Sí. La verdad es que se nota. En ese aspecto todos estamos apurados y estresados por el formato de la competición. En el aspecto de sumar, y hablo de nuestro caso, sí que notamos ya la urgencia de sumar puntos de tres en tres porque la temporada indica que no va a haber mucho tiempo para poder fallar mucho más. También creo que el nivel de puntos en esta media campaña a lo mejor va a ser más bajo que en una temporada normal. Es mi sensación.

¿Intuye que habrá más igualdad?

Sí. Porque en una liga de 20 puedes perder contra cualquiera, es evidente, pero contra determinados equipos los de arriba es complicado que puedan dejarse puntos, cosa que este año cualquiera puede perder contra cualquiera de los diez que hay. La igualdad va a ser máxima y eso se va a traducir, seguro, en que el porcentaje de puntos va a ser menor.

Después de tantos años en los banquillos, ¿cree que ha hecho méritos para que le llegue una oportunidad en una categoría superior?

Bueno, a ver? siempre todos pensamos que podemos tener algo mejor en todo, o que merecemos más, pero mi trayectoria está ahí y estoy orgulloso de dónde estuve, de mi paso por todos los sitios, y siempre te preparas para que te pueda llegar una oportunidad mejor, pero a veces no depende solo de ti.