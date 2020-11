Rolan volverá a final de semana y apunta a la visita a Guijuelo

Diego Rolan estará de vuelta en A Coruña a finales de esta semana o, como muy tarde, a principios de la que viene, según fuentes del Deportivo, para ponerse de nuevo a las órdenes de Fernando Vázquez tras su viaje a Uruguay, donde tramitó la documentación necesaria para competir en Segunda B. El club cuenta con que llegue dentro de cuatro o cinco días, ya con todos los papeles en regla. Después del partido del domingo contra el Coruxo habrá parón liguero y la competición se reanudará el fin de semana del 22 de noviembre con la visita del Dépor a Guijuelo. Ese partido podría servir para el estreno de Rolan con la camiseta blanquiazul, siempre y cuando se encuentre en forma para competir. El paréntesis del campeonato le servirá para acumular sesiones con sus compañeros y acelerar su puesta a punto.

El pasado 8 de octubre se incorporó al trabajo en Abegondo después de recibir permiso del club para no hacer la pretemporada con el Dépor, ya que estaba previsto un traspaso y no su continuidad. Finalmente ninguna de las ofertas que llegaron por él satisfizo las pretensiones del club, así que fue inscrito para Segunda B con el dorsal 22. A mediados de octubre viajó a Uruguay para obtener los documentos que le permitan jugar en la categoría de bronce. Fichado por el Deportivo en 2017 procedente del Girondins de Burdeos, todavía no debutó en partido oficial con el club coruñés, que baraja la opción de venderlo en el mercado invernal.