Ainoa dice que "no es tiempo para lamentarse, sino para trabajar"

La racha negativa que lleva el Deportivo Abanca no parece afectar a las jugadoras, como tampoco a los técnicos, todos convencidos de que este mal momento pasará. Van cinco jornadas y cinco derrotas. Un problema al que tienen que encontrar solución. Para Ainoa Campo una de las causas principales de esta serie de derrotas es "la salida del balón". "Uno de nuestros errores en este inicio de Liga es nuestra salida de balón. Nos cuesta llegar arriba y en parte es por esos problemas en la salida. Necesitamos coordinar mejor los movimientos de centrocampistas y delanteras en el momento del pase y necesitamos más movilidad en ataque para que haya movimientos de ruptura y de apoyos", explicó la futbolista castellana.

En una rueda de prensa telemática, la jugadora palentina, que fue internacional en las categorías inferiores de la selección española, expresó su confianza en "todas las jugadoras" del equipo, tal como hizo su entrenador, Manu Sánchez antes de enfrentarse al Madrid. "La esencia del Deportivo Abanca es estar juntas en los malos momentos. Es fácil estar en los buenos momentos, pero hay que demostrarlo cuando las cosas no van bien. Estamos muy unidas y eso va a hacer que no nos hundamos y estoy convencida de que las cosas van a salir", comentó. "No hay tiempo para lamentos" y abogó por "corregir errores y pensar en el Sevilla" su próximo rival.