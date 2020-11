Fernando Vázquez: "Espero que el domingo veamos más continuidad en el fútbol del Dépor"

El entrenador del Deportivo, Fernando Vázquez, reconoció que el domingo contra el Coruxo en Riazor espera que el juego del equipo tenga más "continuidad". "Me gustaría que el segundo tiempo de Salamanca fuera el primer tiempo contra el Coruxo: que independiente del resultado, el equipo muestre más energía, más fuerza, más agresividad, que ese movimiento general del equipo sea más armónico, que veamos más continuidad en el fútbol del Dépor", reflexionó el técnico.

Vázquez mantiene la duda para el partido de Borja Granero, que esta mañana tampoco se ha ejercitado junto al resto de sus compañeros, y tampoco podrá contar con Diego Rolan, que todavía no ha reincorporado tras viajar a Uruguay para completar trámites burocráticos. "No tengo información", admitió. "Pensamos que está a punto de volver, pero no lo sé. Tampoco sé, porque no tuve comunicación directa con él, si siguió las directrices que le mandamos desde aquí o no. Cuando aparezca hablaremos de todo eso", manifestó.