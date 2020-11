Vázquez, pendiente de Granero

Fernando Vázquez sabrá en el entrenamiento de esta mañana si puede contar con Borja Granero para el partido frente al Coruxo. El defensa, que se perdió la visita a Unionistas de la semana pasada como consecuencia de un golpe en una rodilla, apenas se ha entrenado con el equipo durante esta semana y la intención es no arriesgar con su estado, y más teniendo en cuenta que se avecina un paréntesis en la competición que le permitiría recuperarse con garantías. "Va a depender de cómo se encuentre. Esta semana tuvo descanso, esa inflamación que tenía en la rodilla bajó bastante y mañana (por hoy) probaremos", indicó ayer Fernando Vázquez sobre el estado del defensa deportivista.

El técnico blanquiazul destacó que, pese a las bajas que acumula en la zaga, no arriesgará con el central mañana frente al Coruxo. "Tengo que estar muy seguro, muy seguro para que sea de la partida el domingo. Tenemos soluciones, pero tengo una línea de cuatro, que es algo que no recuerdo que me haya pasado en mi carrera profesional, lateral derecho, izquierdo y dos centrales, que estén fuera del equipo. Es algo que limita bastante a un entrenador y baja el rendimiento del equipo", reflexionó Vázquez.

La ausencia de Borja Granero mañana obligaría al entrenador deportivista a recurrir de nuevo a Álex Bergantiños para acompañar a Mujaid, pero dejaría muy justo de efectivos al técnico en caso de que algún imprevisto. Vázquez no podrá contar seguro con Eneko Bóveda, Salva Ruiz ni Derik Osede, los tres lesionados y que espera recuperar después del parón en la liga de la próxima semana. "Es una limitación. Pueden pasar cosas en el partido para las que te quedas sin soluciones. Estoy pensando qué pasaría si falla Héctor o Valín. Estoy ciertamente muy justo de efectivos, pero inventaremos algo si seguimos teniendo en problemas", apuntó sobre la posibilidad de un problema de última hora.

Lo más probable mañana contra el Coruxo es que el equipo se parezca bastante al que venció a Unionistas en Salamanca el fin de semana pasado, aunque Vázquez continúa dándole vueltas a la posibilidad de cambiar el esquema e introducir dos delanteros. Eso multiplicaría las oportunidades de Miku, con el que el técnico está muy satisfecho. "Cada día está mejor y es un chaval que está súperconcienciado y que trabaja de forma increíble, pero hay un factor que no se adquiere entrenando, que él trabaja fenomenalmente y también después. Le queda jugar partidos. En este sentido, cuando yo considere que la incorporación de otro delantero me va a dar más pros que contras, tendrá más posibilidades. Y ese momento no está lejos", argumentó ayer el técnico.

El Deportivo tendrá esta semana una oportunidad de continuar con la evolución en su juego que mostró la jornada pasada contra Unionistas. Vázquez espera seguir por ese camino a través de la mejoría mostrada también por varios de sus jugadores. "Me gustaría que el segundo tiempo de Salamanca fuera el primer tiempo contra el Coruxo, que independiente del resultado el equipo muestre más energía, más fuerza, más agresividad, que ese movimiento general del equipo sea más armónico, que veamos más continuidad en el fútbol del Dépor", manifestó.

Fernando Vázquez también se pronunció sobre el partido que espera que plantee el Coruxo, un conjunto que no renuncia a manejar el balón. "En Segunda B nadie renuncia a la pelota y el Coruxo está más preparado en este sentido, pero la idea general no va a ser muy diferente a la que nos planteó el Salamanca o el Unionistas", indicó acerca de la clase de partido que aguarda a los deportivistas mañana en el estadio de Riazor.

El técnico, a la espera de la vuelta de Rolan

Fernando Vázquez también se refirió ayer a la situación de Diego Rolan, que viajó a Uruguay para completar los trámites burocráticos que le permitan jugar con el Deportivo. El entrenador blanquiazul desveló que el delantero todavía no ha regresado y que desconoce cuándo podrá volver a contar con él en los entrenamientos. "No tengo información. Pensamos que está a punto de volver, pero no lo sé", admitió sobre el regreso del jugador tras el viaje a su país.

El club contaba inicialmente con que Rolan se reincorporase a la disciplina del equipo a finales de esta semana, pero la fecha de regreso se retrasará y es todavía una incógnita cuándo se podrá ver de nuevo al uruguayo por las instalaciones de la ciudad deportiva de Abegondo.

Fernando Vázquez también reconoció que desconoce el estado en el que se encuentra el delantero después de varios días sin entrenar y si está cumpliendo con las indicaciones que le trasladaron desde el club para trabajar mientras se encuentra en su país. "No sé si siguió las directrices que le marcamos. Cuando venga hablaremos de todo eso", manifestó ayer Vázquez.

En el caso de que Rolan vuelva la semana que viene podría aprovecharse del parón que atravesará la competición y que le permitiría avanzar en su estado de forma para al menos acercarse al que poseen actualmente sus compañeros de la plantilla blanquiazul.