Fernando Vázquez: "Cuando las expectativas son grandes nadie se conforma con ganar"

Fernando Vázquez hizo un ejercicio de autocrítica pese a la victoria ante el Coruxo y reconoció que el Deportivo debe mejorar mucho en la fase ofensiva. "En el partido no tuvimos excesivos problemas porque controlamos perfectamente la faceta defensiva pero sí está claro que nos falta ritmo, nos falta un poco más de calidad en las combinaciones para poder crear peligro y un poquito más de penetración para imponer nuestro peso. Nos falta capacidad de imponernos con la pelota, eso está claro. En el primer tiempo estuvimos muy espesos, lo que me hace también a mí pensar a nivel estratégico cómo debemos jugar y cómo debemos enfrentar a partir de ahora los partidos", analizó el técnico. En ese sentido, entiende que al Dépor se le pueda exigir más pese a que los resultados acompañan. "Somos el Deportivo y las expectativas están puestas como están puestas. Cuando las expectativas son grandes al equipo siempre se le pide más y nadie se conforma ni siquiera con ganar, sino que hay que tener juego fluido, juego posicional correcto, etcétera", añadió.

El de Castrofeito espera que los diez puntos sumados de los primeros doce en juego sirva para que su equipo "se suelte un poco" porque hasta ahora considera que está "demasiado tenso" y eso hace que al Dépor le falte "soltura con la pelota". "Me parece que jugamos con demasiada presión. El equipo para mí está demasiado tenso, le cuesta soltarse, y es posible que ese factor de que se vean que ganan partidos los suelte un poco, pero algo de fluidez, de soltura y de alegría en el fútbol sí que nos hace falta, que disfruten más jugando al fútbol. En ese sentido es como si tuviéramos una losa que nos pesa en exceso", lamentó Vázquez.

El entrenador pide "tiempo" para que pueda aflorar la mejor versión del equipo blanquiazul y justifica su apuesta por la continuidad en sus alineaciones en estas primeras cuatro jornadas. "No soy un entrenador que empieza de un manera y rápidamente sienta a los futbolistas porque no le convencen. Los jugadores tienen que tener cierta confianza, les doy ciertos partidos, y a partir de ahí tengo una valoración más exacta de lo que me puede dar cada quién. A partir de este partido o dentro de un partido o así, evidentemente sería el momento de tomar una decisión, si es el momento de cambiar o no cambiar. Eso es parte de mi trabajo", apuntó.

Además, Vázquez recordó que los marcadores apretados como el del Coruxo entran dentro de lo previsto pese a la teórica diferencia de potencial entre ambos equipos. "Sabíamos que íbamos a sufrir. Ya lo dije desde el minuto uno. Tenemos que sufrir y ganar partidos como si estuviéramos en Primera o Segunda, eso es lo que hay que aceptar", recomendó tras la victoria en Riazor.