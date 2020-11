Manu Sánchez: "No es normal no sumar ningún punto en seis partidos"

El entrenador del Deportivo Abanca, Manu Sánchez, reconoció el mal momento que atraviesa el equipo después de la sexta derrota consecutiva ayer contra el Sevilla en Riazor. "El análisis es negativo. No es normal que en estos seis primeros partidos de la competición no consiguiésemos ningún punto. Estamos arrastrando diferentes factores que no tienen que ser ninguna excusa, como pueden ser las bajas o mecanismos que teníamos interiorizados y que no están funcionando. Estamos cambiando muchos de ellos y todo eso necesita tiempo, que las jugadoras lo asimilen. Estamos en ese proceso que se hace más sencillo con victorias", reflexionó.

La derrota en el descuento supuso otro duro golpe para las jugadoras, muy afectadas al final del partido. "Las jugadoras acabaron muy mal porque sienten mucho el club y sienten todo lo que hacen. Era un día especial en Riazor para intentar revertir la situación y lo padecen más que nadie. También es un motivo de orgullo ver que las jugadoras en la sexta jornada están así, porque eso quiere decir que están responsabilizadas con lo que está ocurriendo", indicó Manu Sánchez.