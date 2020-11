Manu Sánchez: "Las jugadoras no van a dejar que esto se caiga"

El entrenador del Deportivo Abanca, Manu Sánchez, reconoció el duro golpe que sufrió el equipo el domingo con la derrota en el descuento contra el Sevilla, pero al mismo tiempo subrayó el "orgullo" de las jugadoras para pelear por darle la vuelta al mal inicio de temporada. "Las jugadoras no van a dejar que esto se caiga. Ese es el principal aspecto al que tenemos que agarrarnos. Las futbolistas trabajan cada día en Abegondo con ganas y con mucha ilusión por revertir la situación", aseguró el técnico blanquiazul sobre el equipo.

Con la derrota del domingo frente al Sevilla, el Deportivo Abanca encadena seis en un inicio de temporada en el que no ha conseguido todavía puntuar. "El análisis es negativo. No es normal que en estos seis primeros partidos de la competición no consiguiésemos ningún punto", lamentó Manu Sánchez.

El entrenador del Dépor Abanca apuntó a diferentes factores que arrastra el equipo, entre ellos la debilidad defensiva y la falta de acoplamiento todavía de varios de los fichajes de este verano. "Estamos arrastrando diferentes factores que no tienen que ser ninguna excusa, como pueden ser las bajas o mecanismos que teníamos interiorizados y que no están funcionando. Estamos cambiando muchos de ellos y todo eso necesita tiempo, que las jugadoras lo asimilen. Estamos en ese proceso que se hace más sencillo con victorias", reflexionó.

El golpe de la derrota en el descuento contra el Sevilla, sin embargo, fue demasiado duro y dejó a las jugadoras muy tocadas. "Las jugadoras acabaron muy mal porque sienten mucho el club y sienten todo lo que hacen. Era un día especial en Riazor para intentar revertir la situación y lo padecen más que nadie. También es un motivo de orgullo ver que las jugadoras en la sexta jornada están así, porque eso quiere decir que están responsabilizadas con lo que está ocurriendo", argumentó Manu Sánchez acerca del estado anímico de sus futbolistas.

El Deportivo Abanca no jugará tal y como estaba previsto estos días contra el Rayo Vallecano debido a que el partido ha sido aplazado debido a positivos por coronavirus en el conjunto madrileño.