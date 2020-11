La Federación Española de Fútbol (RFEF) ha actualizado el protocolo de actuación para la vuelta de las competiciones no profesionales que establece la obligatoriedad de realizar test de COVID-19 entre 72 y 48 horas antes de la disputa de partidos de Segunda B, Tercera y Primera y Segunda femenina. Los jugadores que no pasen los controles obligatorios no podrán jugar los partidos.