Galán: "He visto bien a Rolan, no creo que le cueste coger la forma"

Borja Galán aseguró este mediodía que vio "bien" al delantero uruguayo Diego Rolan en su reincorporación al Deportivo en Abegondo tras casi un mes en su país para tramitar su permiso de trabajo y ha pronosticado que no le costará "coger la forma". "Ha entrenado con nosotros después de arreglar los papeles y lo he visto bien. Ha entrenado al mismo ritmo y no creo que le cueste mucho coger la forma. Es un compañero más, que va a ayudar en lo que se necesite y estamos contentos de que esté con nosotros", declaró en una rueda de prensa telemática.

Galán señaló que el Deportivo, líder del subgrupo 1A de Segunda B con diez puntos de doce posibles, ha firmado "un inicio bastante bueno" de temporada a pesar de que son "conscientes de que quizá el juego" no es el que desearían.El jugador madrileño dio prioridad a los resultados sobre el juego porque lo importante ahora, dijo, es "sumar lo máximo posible de cara a la segunda fase".

El extremo abogó por abstraerse de "todo el ruido que se genera" en el entorno del club sobre el fútbol del equipo. "Somos los primeros que somos autocríticos con el juego, pero no todo será tan malo cuando llevamos 10 de 12 puntos", precisó. Respecto a su papel en el campo, en el que ha sido suplente en las primeras cuatro jornadas, dijo que tiene que "ser consciente de que en pretemporada por unos problemas físicos" apenas pudo entrenar con el grupo.

"Hasta ahora quizá me faltaba coger ese tono físico, esas buenas sensaciones. Creo que ahora estoy mucho mejor que hace un mes. Entrenando y jugando me encuentro mucho mejor. El primero que quiere jugar soy yo, como todos, pero es el entrenador el que decide y todos estamos preparados", comentó el extremo del Deportivo tras ejercitarse en Abegondo.