Lendoiro hace un llamamiento para celebrar el Teresa Herrera

El expresidente del Deportivo Augusto César Lendoiro ha hecho un llamamiento para mantener el Teresa Herrera, que este año iba a celebrar su 75 aniversario, y otros torneos históricos como el Carranza, el Colombino, el Naranja o el Santiago Bernabéu, a consecuencia de las restricciones impuestas por la pandemia.

Lendoiro explica en un artículo que sufre "al no oír" ni a la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ni al presidente del Deportivo, Fernando Vidal, "barajar posibles fechas y rivales" para disputar el Teresa Herrera.

"Sería una desgracia que no se celebrasen las Bodas de Brillantes. Que la covid no pueda con el Teresa Herrera y permita celebrar a los trillizos deportivos, el Estadio de Riazor, Decano y el que firma, nuestros 75 años", apunta el expresidente deportivista.

"Me duelen todos los históricos, pero en especial el coruñés. No me tilden por ello de chauvinista, porque, aunque se diga que el Carranza (1955) es 'el Trofeo de los trofeos', los fríos datos proclaman que el Teresa Herrera por antigüedad (1946) es el Decano y, por los equipos y por los cracks mundiales que lo disputaron, el mejor", sostiene Lendoiro.

El expresidente deportivista aboga por "celebrar la 75 edición y después revitalizar" el Teresa Herrera para que no quede en el olvido.