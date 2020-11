Seedorf: "Cuando llegué, la situación era deprimente"

Clarence Seedorf, entrenador del Deportivo en el tramo final de la temporada 2017-18, se pronunció en una entrevista sobre su paso por el club, que se cerró con el descenso a Segunda División. "Fue un reto diferente. No conocía al club, tuve que esperar, llegar y analizar todo desde dentro. Fue un proceso maravilloso. El equipo tenía una total falta de confianza. Estaba mal física, mental y moralmente. El ambiente era de desánimo y la situación era deprimente", indicó el exjugador de los Países Bajos en una conversación con el portal The Coache's Voice.

Seedorf aterrizó en el Deportivo después de la destitución de Cristóbal Parralo, que previamente había relevado a Pepe Mel. El equipo se encontraba en puestos de descenso, pero tenía margen por delante para tratar de alcanzar la salvación. Con el neerlandés en el banquillo, sin embargo, el conjunto blanquiazul tan solo fue capaz de ganar dos partidos. "La confianza no se gana de un día para otro. Había jugadores que no habían jugado ni un minuto, otros que entraban y salían. Tuvimos una buena reacción en los dos primeros partidos, pero aparecieron dudas porque los resultados no llegaban. Fue un reto bonito, pero frustrante, porque todo estaba funcionando bien y no teníamos recompensa", recordó Seedorf.

Seedorf también se refirió al funcionamiento del club durante su etapa. "Creo que había una gran ausencia de organización interna. Me refiero al staff. Había gente que estaba allí, pero no tenía un rol", dijo.