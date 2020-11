Mujaid, único defensa intacto

// C. Pardellas

Mujaid Sadick, uno de los tres futbolistas del Deportivo que jugaron todos los minutos hasta ahora, corre sobre el césped. // C. Pardellas

La mala suerte con las lesiones en lo que va de temporada volvió a cebarse ayer con la línea defensiva del Deportivo. Jorge Valín sufrió un esguince de tobillo prácticamente en la última acción del entrenamiento y tuvo que abandonar el césped de Abegondo en volandas, a hombros del doctor Carlos Lariño y del también canterano Juan Rodríguez. Camino de los vestuarios probó a apoyar para intentar retirarse por su propio pie, pero le resultó imposible. El gafe en la retaguardia blanquiazul es tan grande, que de los siete zagueros del primer equipo Mujaid Sadick es el único que se ha librado de pasar por la enfermería desde que arrancó el campeonato. Los otros seis defensas -Salva, Bóveda, Héctor, Derik, Granero y ahora Valín- están o estuvieron lesionados.

El primero de baja fue Héctor Hernández, que se perdió los dos primeros partidos por unas molestias en la ingle. No pudo competir ante Salamanca ni Compostela y luego tuvo un debut triunfal en el campo de Unionistas, donde anotó el tanto de la victoria nada más empezar el choque, un auténtico golazo desde larga distancia. Ayer en Abegondo no se ejercitó con sus compañeros, ya que realizó un entrenamiento específico.

Los cuatro laterales

En la visita al estadio Vero Boquete de San Lázaro se lesionaron otros dos laterales, Eneko Bóveda y Salva Ruiz, el vasco en el bíceps femoral y el valenciano en el semitendinoso. Ambos se perdieron los encuentros ante Unionistas y Coruxo pero ya están en la fase final de sus recuperaciones y podrán reaparecer ante el Guijuelo el fin de semana del 22 de noviembre. Ayer realizaron tareas de readaptación sobre el césped al margen del grupo bajo la supervisión de Fran Molano. Con el esguince de Valín, también lateral, los cuatro carrileros del primer equipo han tenido ya problemas físicos en lo que va de temporada. Habrá que comprobar cómo evoluciona el coruñés en los próximos días para determinar si estará o no disponible para el primer partido tras el parón.

Tampoco los centrales se han librado del gafe. Borja Granero reapareció el pasado fin de semana en la recta final del encuentro ante el Coruxo pero contra Unionistas no participó mermado en una rodilla. Al igual que Héctor, ayer también realizó trabajo específico y no saltó al terreno de juego. Más importante fue la lesión que sufrió Derik Osede en el tramo inicial del duelo ante Unionistas, aunque menos grave de lo que en un principio parecía. Los médicos temían que tuviese afectado el tendón de Aquiles, pero las pruebas de imagen revelaron que sufre una lesión muscular en el sóleo. Todavía le faltan algunas semanas más de recuperación y no llegará a tiempo para reaparecer ante el Guijuelo.

Los problemas de Derik y Granero motivaron que Álex Bergantiños tuviera que formar en el eje de la zaga tanto en el Reina Sofía como el pasado domingo en Riazor contra el Coruxo. Formó pareja de centrales junto a Mujaid. El coruñés y el riojano son, junto al portero Carlos Abad, los únicos futbolistas de la plantilla del Deportivo que han disputado completos los cuatro encuentros del campeonato ya jugados, ante Salamanca, Compostela, Unionistas y Coruxo.