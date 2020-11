Cuatro equipos mantienen la portería a cero

Hasta cuatro equipos hay en Segunda División B con la portería a cero, aunque no todos completaron las cuatro jornadas que se llevan disputadas. El Ibiza (subgrupo 3A) y el Navalcarnero (5A) son dos de estos conjuntos que todavía no han recibido ningún gol, aunque los ibicencos solo llevan tres partidos disputados y los ganaron todos, lo que les permite dominar sus respectivas clasificaciones; pero hay dos conjuntos más que todavía se mantienen imbatidos, sin embargo no están en lo más alto de la clasificación.

El Tudelano es tercero en el subgrupo 2B con 7 puntos en tres jornadas (dos victorias y un empate) y se mantiene imbatido. También el Alcoyano (subgrupo 3B) está con cero goles en contra, pero su caso es especial, ya que solo pudo disputar un encuentro y concluyó con empate sin tantos. Parecen los equipos de este subgrupo son los que más atención prestan a la fortaleza defensiva, pues además de que el líder Ibiza está imbatido en tres partidos; Orihuela, Hércules y Peña Deportiva solo recibieron un tanto (los herculanos llevan tres jornadas y los otros dos completaron las cuatro). Curioso dato del Peña, que en cuatro partidos consiguió cinco puntos y lleva un gol en contra y uno a favor.