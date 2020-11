Keko: "Cada victoria hay que celebrarla como un título"

Keko Gontán recibió ayer el premio Estrella Galicia que lo acredita como el mejor jugador del mes de octubre gracias a los votos de los aficionados y subrayó la importancia que tiene cada victoria por la dificultad de la categoría. El atacante del Deportivo destacó los resultados logrados en los primeros cuatro partidos, pero el mismo tiempo también reconoció que las "sensaciones" no han sido las mejores. "El balance es positivo por cómo estamos en la clasificación y los puntos que hemos sacado, está claro que a todos nos gustaría tener otras sensaciones futbolísticas en el campo, pero a día de hoy con lo que me quedo es con los puntos y con la clasificación. Somos los primeros que queremos ir a más y tener otras sensaciones en el campo, pero lo importante es sacar los puntos y conseguir el objetivo", reflexionó.

Keko subrayó que, dada la dificultad de la categoría y lo complicado que va a ser conseguir el objetivo que se ha marcado el club, cada triunfo debe celebrarse "como un título". "Nos hemos dado cuenta que no hay rival pequeño y que todos los partidos van a ser complicados de ganar y cada victoria hay que celebrarla como si hubiéramos ganado un título porque es muy complicado sea cual sea la categoría, tu escudo o cómo te llames", argumentó tras recibir el premio.

El atacante deportivista también se mostró comprensivo por las críticas que ha recibido el juego del equipo a pesar de su buen inicio de campeonato y recordó que dentro del vestuario también las comparten. "Entendemos que haya críticas porque nosotros somos los primeros que no estamos contentos con las sensaciones que estamos teniendo dentro del campo como equipo. Por los jugadores que hay creemos que se podría, no voy a decir ganar con más facilidad, pero sí tener un poco más de dominio en el campo. También entendemos que esto es un proceso y que no va a ser de la noche a la mañana", manifestó ayer Keko.