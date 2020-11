Gandoy: "Llevar 10 de 12 puntos no es fácil en esta categoría"

Yago Gandoy destacó la importancia de que el equipo se haya colocado en el liderato después de las cuatro primeras jornadas del campeonato. "Creo que esta categoría no es fácil y llevar 10 de 12 en las cuatro primeras jornadas todos valoramos de forma positiva. Líderes de nuestro grupo, que es el objetivo y la intención, y ojalá pueda seguir así", reflexionó ayer el canterano deportivista.

Gandoy también se refirió a su aportación en este inicio de la temporada y su papel dentro de los planes de Fernando Vázquez. "Individualmente los jugadores nunca estamos conformes. Es lógico querer más minutos, pero lo importante en fútbol es el equipo. Estoy contento con el rendimiento, creo que aporto y eso es lo que me interesa a mí y al equipo. Me gustaría jugar más, como a todos. Pero estamos preparados para lo que sea. En cuanto a la afición, le estoy muy agradecido porque siempre me ha mostrado mucho cariño", razonó el centrocampista.