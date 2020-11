La primera, para Fran Martínez

Todo es infortunio, por ahora, para el Deportivo Abanca en este arranque de temporada en el que todavía no ha sido capaz de sumar. Seis partidos, seis derrotas. Golpe tras golpe, aunque ninguno tan doloroso para el grupo como la grave lesión sufrida por el preparador de porteras, Fran Martínez, el pasado 4 de noviembre durante el calentamiento en Valdebebas. El técnico, muy querido en el vestuario por su bonhomía, se rompió la rótula izquierda minutos antes de que comenzará el Real Madrid-Dépor. A su regreso a A Coruña fue operado con éxito y, tras recibir el alta hospitalaria, se recupera en la casa de sus padres, Ana y Francisco, en Sada. Tardará "sobre cinco meses" en reponerse del todo, "mucho tiempo sin poder compartir el día a día con el grupo", lo que le "duele bastante" y le hace sentir "impotencia". El pasado domingo, antes del Dépor-Sevilla, las jugadoras blanquiazules formaron en Riazor con los brazos en jarra, como solía posar Fran cuando era portero, entre otros equipos del Fabril. Un gesto de cariño y complicidad hacia el preparador, al que no pudieron dedicar el primer triunfo de la temporada. Lo volverán a intentar esta tarde (16.00 horas, Gol) en el difícil campo del Levante.

Fran Martínez reconoce que le "emocionó mucho" ese guiño de las jugadoras hacia él. "Cuando yo era futbolista normalmente siempre me ponía así en las fotos. No es que fuese muy fotogénico -bromea el técnico- pero siempre me ponía así, y van las bandidas y se ponen así también para la foto. Son unas fenómenas". Las guardametas Esther Sullastres y Noelia Bermúdez son las que tienen una relación más directa con él, porque es el encargado de dirigir el trabajo específico de portería, aunque en realidad todo el grupo siente un gran afecto por Fran. Y no solo las jugadoras. Los mensajes de apoyo han sido innumerables en los últimos días. "No sabía que había tanta gente que me apreciara. Eso es síntoma de que algo bueno estaremos haciendo", celebra con la máxima humildad.

Francisco José Martínez Nión (Caracas, 1971) destacó bajo palos en el Bergantiños y el Dépor lo fichó en 1994 para defender la portería del Fabril hasta 1998. Incluso llegó a ejercitarse con el primer equipo "dos o tres veces por semana" durante la etapa de John Benjamin Toshack. Avilés, Lugo, Manchego Ciudad Real y Zamora fueron algunos de los clubes por los que también pasó a lo largo de su carrera como guardameta. Ahora transmite su técnica y su experiencia a las arqueras del Dépor Abanca.

En Valdebebas estaba ultimando el calentamiento de Sullastres cuando se rompió la rótula. "Estábamos haciendo una pequeña circulación de balón con Sulli y en el momento de golpear la pelota la pierna de apoyo no aguantó -relata resignado-. Estuve unos 30 segundos chillando, pero por lo que fue el sonido, no por el dolor. Lo que me traumatizó fue el sonido. En el momento en el que me pude sentar y estiré la pierna yo ya sabía lo que tenía". La lesión causó "un poco de shock en el grupo", pero inmediatamente "reaccionaron como unas auténticas profesionales y se empezaron a animar unas a otras" para poner todos los sentidos en la competición. Desde Madrid voló de regreso con el equipo, "sin calmantes ni nada", y a su llegada a Alvedro lo estaba esperando una furgoneta del club para trasladarlo al Hospital Quirónsalud, donde le hicieron las pruebas preoperatorias y al día siguiente pasó por el quirófano durante "una horita y diez". "El traumatólogo salió contento, así que yo también tendré que estar contento", concluye Fran Martínez.

Cris, novedad en la lista

Para la visita de esta tarde a la Ciudad Deportiva Buñol el entrenador del Dépor, Manu Sánchez, tiene las bajas de Peke, Kenni y Lady Andrade, pero recupera a la lateral derecho Cris. El Levante, en el que milita la central exblanquiazul María Méndez, ha disputado cuatro encuentros, dos menos que el Deportivo Abanca, en los que ha sumado siete puntos con un balance de dos victorias, un empate y una derrota. Pese al delicado momento, Fran Martínez está convencido de que el Dépor Abanca sabrá levantarse. "El equipo hace muchas cosas bien pero en ciertos momentos los fallos que cometemos nos penalizan muchísimo", resume el técnico.