Tebas acusa a la instrucción de la Xunta en el caso Fuenlabrada de "preparar pruebas"

Javier Tebas habló "por primera vez" del Dépor-Fuenlabrada después de no haberlo hecho "a conciencia" y se detuvo, sobre todo, en la instrucción del caso por parte la Xunta, que en agosto le abrió expediente al club y a la patronal por vulneración "muy grave" del protocolo sanitario. El presidente acusó a los responsables designados por el organismo autonómico de "preparar pruebas o testificales" y razonó su señalamiento. "No es recibo que el consejero de Sanidad mande emails para ver quién es el instructor de la información reservada y nombren de instructor a un deportivista. Además lo pone en un email. Desaparecen esos emails de un expediente, pero están en otro lado. No es de recibo que la instructora que lleva el caso en una prueba testificial diga a un testigo-funcionario: 'fue en los papeles que te enseñé el otro día'... Viendo cómo están preparando las pruebas o las testificales", concluye en coloquio de unas jornadas de Marca en las que participa LaLiga.

Sus acusaciones no se quedan en las testificiales de la instrucción, también desacredita al perito nombrado por la Xunta, del que dice que solo le falta salir en Sálvame. "No es de recibo que se nombre un perito, un supuesto epidemiológo que está en todas partes, que está jubilado, pero ya había dado su opinión sobre el caso Fuenlabrada 48 horas después (de la suspensión)", razona para seguir ahondando en sus acusaciones: "Un epidemiólogo jubilado que le gusta salir en todos los medios de comunicación, solo le falta salir en Sálvame. Ya había dicho, sin tener datos por supuesto, que se había cometido una gravísima infracción. ¿Cómo se coge a esta persona de perito? Es una persona que está vinculada, por cierto, a la Xunta porque había sido Director General hace mucho tiempo".

Sus dardos en la Xunta alcanzan al propio presidente, a Núñez Feijóo, del que dice que "a los dos días (del brote y la suspensión), sin saber nada, de oído", salió a decir que "ha habido un caso gravísimamente negligente de la Liga y un club (Fuenlabrada)".

Tebas asegura que en los días posteriores al brote que alcanzó los 28 positivos en el Fuenlabrada hubo una "presión exagerada e inadmisible" y señala que lo experimentado en ese momento no lo había sentido antes. "Había vivido presiones otras veces, en el que caso del Elche o del Murcia, en el caso de las alcaldesas o presidentes de comunidades, pero lo que ha pasado en este caso es increíble", cuenta el directivo, del que el Dépor solicitó al CSD su inhabilitación cautelar, una petición que fue desestimada.

Para él se ha querido sacar provecho deportivo de "un tema sanitario controlado bien en Galicia (por parte de LaLiga) porque no hubo ningún contagio en A Coruña, aunque hubo acusaciones de que se iba a contagiar a toda la población", algo que para el presidente lo impide su "burbuja, tanto para afuera como para adentro", a pesar de que el equipo madrileño llegó con cuatro positivos a A Coruña y terminó confinado en el Hotel Hesperia Finisterre y alcanzando los 28 en todo el entorno del club. El abogdo recordó su cercanía al Dépor en otros tiempos y volvió a defender todas las actuaciones del Fuenlabrada, un club al que asesora judicialmente su hijo: "Tengo mucho respeto al Dépor. En muchas épocas he luchado por él, más de lo que me correspondía. No era Dépor o Fuenlabrada, era una cuestión de integridad deportiva. El Fuenlabrada cumplió el protocolo, siguió las instrucciones de LaLiga y se acabó, pero se intentó salvar la categoría o esconder circunstancia deportivas. Se va a acabar convirtiendo en el caso consejería de salud. Tiempo al tiempo".

El presidente de LaLiga concluye que "en el fútbol, cuando tienes un problema en la ciudad de origen, tienes todo en contra". Para él todo forma parte de movimientos para apartarlo de la dirección de la patronal. Cree que el "complot para que Tebas no dirija LaLiga es continuo", una situación que más que divertirle, reconoce que le "incentiva".